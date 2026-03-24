BMW изтегля 180 000 автомобила в Китай поради риск от възникване на пожар

Отзоваването се отнася за 133 849 автомобила

Китайското подразделение на германския автомобилен производител BMW ще изтегли от пазара близо 180 000 автомобила поради възможна неизправност в електрическата инсталация на климатичните системи, която създава риск от възникване на пожар, съобщи китайският регулатор на пазара.

Отзоваването, което влиза в сила незабавно, се отнася за 133 849 автомобила от серия 5, произведени в страната между 5 декември 2023 г. и 12 април 2025 г., съобщи Държавната администрация за пазарно регулиране (SAMR).

То включва и 45 678 внесени автомобила от серии 5, 7 и M5, произведени между юни 2022 г. и април 2025 г., посочи регулаторът, цитиран от АФП.

„Автомобилите, обхванати от тази кампания за отзоваване, са оборудвани с кабелен сноп на климатичната система в предната част на кабината, който поради неправилно окабеляване може да бъде повреден при подмяна на въздушния филтър след продажбата. В крайни случаи това може да доведе до късо съединение, което създава риск от възникване на пожар“, заяви SAMR.

BMW ще провери и ще закрепи отново кабелния сноп на климатичната система на отзованите автомобили безплатно, пише БГНЕС.

