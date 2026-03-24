BMW изтегля 180 000 автомобила в Китай поради риск от възникване на пожар

Китайското подразделение на германския автомобилен производител BMW ще изтегли от пазара близо 180 000 автомобила поради възможна неизправност в електрическата инсталация на климатичните системи, която създава риск от възникване на пожар, съобщи китайският регулатор на пазара.
Отзоваването, което влиза в сила незабавно, се отнася за 133 849 автомобила от серия 5, произведени в страната между 5 декември 2023 г. и 12 април 2025 г., съобщи Държавната администрация за пазарно регулиране (SAMR).
То включва и 45 678 внесени автомобила от серии 5, 7 и M5, произведени между юни 2022 г. и април 2025 г., посочи регулаторът, цитиран от АФП.
„Автомобилите, обхванати от тази кампания за отзоваване, са оборудвани с кабелен сноп на климатичната система в предната част на кабината, който поради неправилно окабеляване може да бъде повреден при подмяна на въздушния филтър след продажбата. В крайни случаи това може да доведе до късо съединение, което създава риск от възникване на пожар“, заяви SAMR.
BMW ще провери и ще закрепи отново кабелния сноп на климатичната система на отзованите автомобили безплатно, пише БГНЕС.
