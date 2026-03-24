×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1596 BGN
Последвайте ни
Свят BMW изтегля 180 000 автомобила в Китай поради риск от възникване на пожар

Свят

bTV Бизнес екип

Отзоваването се отнася за 133 849 автомобила

Китайското подразделение на германския автомобилен производител BMW ще изтегли от пазара близо 180 000 автомобила поради възможна неизправност в електрическата инсталация на климатичните системи, която създава риск от възникване на пожар, съобщи китайският регулатор на пазара.

Отзоваването, което влиза в сила незабавно, се отнася за 133 849 автомобила от серия 5, произведени в страната между 5 декември 2023 г. и 12 април 2025 г., съобщи Държавната администрация за пазарно регулиране (SAMR).

То включва и 45 678 внесени автомобила от серии 5, 7 и M5, произведени между юни 2022 г. и април 2025 г., посочи регулаторът, цитиран от АФП.

Кои професии са най-застрашени от изкуствения интелект?

„Автомобилите, обхванати от тази кампания за отзоваване, са оборудвани с кабелен сноп на климатичната система в предната част на кабината, който поради неправилно окабеляване може да бъде повреден при подмяна на въздушния филтър след продажбата. В крайни случаи това може да доведе до късо съединение, което създава риск от възникване на пожар“, заяви SAMR.

Броят на милиардерите расте: Цели 390 нови в списъка

BMW ще провери и ще закрепи отново кабелния сноп на климатичната система на отзованите автомобили безплатно, пише БГНЕС.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата