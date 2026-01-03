Близо една трета от американските тийнейджъри използват AI всеки ден

ChatGPT е най-популярният чатбот сред тийнейджърите

Близо една трета от тийнейджърите в САЩ използват AI чатботове ежедневно, показва ново проучване на Pew Research Center, цитирано от CNN. Данните дават по-ясна представа за това колко дълбоко изкуственият интелект вече е навлязъл в живота на младите хора – на фона на нарастващи притеснения за влиянието му върху психичното здраве и излагането на непълнолетни на неподходящо съдържание.

Според изследването почти 70% от американските тийнейджъри са използвали AI чатбот поне веднъж. Сред онези, които ги използват ежедневно, 16% признават, че го правят по няколко пъти на ден или почти непрекъснато.

Макар чатботовете да се представят основно като помощници за учене и подготовка на училищни задания, част от младежите ги използват и за емоционална подкрепа, компания, а в някои случаи дори за романтични взаимоотношения. Това поражда сериозни въпроси дали подобни технологии са подходящи за деца и тийнейджъри. Някои специалисти предупреждават, че прекомерната им употреба може да повлияе негативно върху социалното и емоционалното развитие на младите хора.

Проучването обхваща близо 1500 тийнейджъри на възраст между 13 и 17 години. Резултатите показват, че използването на AI чатботове е почти еднакво разпространено сред момичетата и момчетата. По-големите тийнейджъри – на възраст между 15 и 17 години – по-често използват чатботове в сравнение с по-малките, а употребата леко нараства с увеличаването на доходите на семействата.

Сред различните платформи ChatGPT е най-популярният чатбот, като над половината от анкетираните казват, че са го използвали. Следват Gemini на Google, Meta AI, Copilot на Microsoft, Character.AI и Claude на Anthropic.

Проучването излиза в момент, когато някои от най-големите компании в сектора са подложени на сериозен обществен и правен натиск. OpenAI и Character.AI бяха изправени пред съдебни дела от семейства, които твърдят, че използването на чатботове е допринесло за тежки психични проблеми или дори самоубийства сред тийнейджъри. В отговор OpenAI обяви, че ще въведе по-строги възрастови ограничения и родителски контрол, а Character.AI вече не позволява на непълнолетни да водят продължителни разговори с AI персонажи.

Meta също се оказа в центъра на критики, след като се появиха информации, че нейният AI чатбот е участвал в сексуални разговори с непълнолетни. Компанията заяви, че е актуализирала правилата си и планира да даде възможност на родителите да ограничават достъпа на тийнейджъри до AI персонажи в Instagram.

Организации за онлайн безопасност също изразяват тревога. Common Sense Media препоръчва на родителите да не позволяват на деца под 18 години да използват AI чатботове като компания, определяйки ги като сериозен риск за младите хора.

Въпреки това технологичните компании продължават да насърчават навлизането на AI в образованието. OpenAI, Microsoft и Anthropic вече предлагат специализирани инструменти за ученици и учители и работят с образователни организации за обучение по изкуствен интелект. Microsoft например представя своя Copilot като най-безопасната опция, като от компанията уверяват, че той няма да допуска романтични или сексуални разговори – нито с деца, нито с възрастни.

