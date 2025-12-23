Известна нискотарифна компания у нас предлага полети над новогодишната заря

Новогодишните полети са част от зимния график на авиокомпанията

Wizz Air, една от водещите авиокомпании в България, тази година ще сподели със своите пътници необичайно и незабравимо преживяване – посрещане на Нова година в облаците. В новогодишната нощ авиокомпанията ще изпълни два полета до София, които ще дадат възможност на пътниците, прекарали коледните празници в Ларнака или Лондон, да посрещнат 2026 г. във въздуха, докато под тях светят градските светлини и празничните фойерверки.



Полетите ще излетят на 31 декември 2025 г. от Ларнака в 23:05 ч. и от Лондон Лутън в 21:45 ч., като ще кацнат в София в първите часове на новата година – съответно в 01:30 ч. и 02:55 ч. на 1 януари 2026 г. Билетите са вече в продажба.

Ларнака е сред предпочитаните дестинации за зимни пътувания заради мекия климат и празничната атмосфера около Коледа и Нова година. През зимните месеци Соленото езеро край града привлича хиляди фламингота, а температурите позволяват разходки по крайбрежната алея Финикудес и посещения на исторически обекти като църквата „Свети Лазар“ и средновековния замък на Ларнака. По линията София – Ларнака се изпълняват директни полети пет пъти седмично – в понеделник, сряда, четвъртък, петък и неделя.

Лондон също остава сред най-търсените европейски дестинации в празничния период. Градът привлича с коледни базари, светлинни украси по основните търговски улици и богата културна програма. По линията София – Лондон (Лутън) има директни полети всеки ден, както и полети от Варна пет пъти седмично – в понеделник, сряда, четвъртък, петък и неделя.

Новогодишните полети са част от зимния график на авиокомпанията, който предвижда допълнителен капацитет в дните около Коледа и Нова година заради повишеното търсене на пътувания.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN