Последвайте ни
БГ Бизнес Известна нискотарифна компания у нас предлага полети над новогодишната заря

Известна нискотарифна компания у нас предлага полети над новогодишната заря

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Новогодишните полети са част от зимния график на авиокомпанията

Wizz Air, една от водещите авиокомпании в България, тази година ще сподели със своите пътници необичайно и незабравимо преживяване – посрещане на Нова година в облаците. В новогодишната нощ авиокомпанията ще изпълни два полета до София, които ще дадат възможност на пътниците, прекарали коледните празници в Ларнака или Лондон, да посрещнат 2026 г. във въздуха, докато под тях светят градските светлини и празничните фойерверки.

Полетите ще излетят на 31 декември 2025 г. от Ларнака в 23:05 ч. и от Лондон Лутън в 21:45 ч., като ще кацнат в София в първите часове на новата година – съответно в 01:30 ч. и 02:55 ч. на 1 януари 2026 г. Билетите са вече в продажба.

Историята на еврото - как се ражда единната валута

Ларнака е сред предпочитаните дестинации за зимни пътувания заради мекия климат и празничната атмосфера около Коледа и Нова година. През зимните месеци Соленото езеро край града привлича хиляди фламингота, а температурите позволяват разходки по крайбрежната алея Финикудес и посещения на исторически обекти като църквата „Свети Лазар“ и средновековния замък на Ларнака. По линията София – Ларнака се изпълняват директни полети пет пъти седмично – в понеделник, сряда, четвъртък, петък и неделя.

Телекомуникационен гигант съкращава 5500 служители

Лондон също остава сред най-търсените европейски дестинации в празничния период. Градът привлича с коледни базари, светлинни украси по основните търговски улици и богата културна програма. По линията София – Лондон (Лутън) има директни полети всеки ден, както и полети от Варна пет пъти седмично – в понеделник, сряда, четвъртък, петък и неделя.

Новогодишните полети са част от зимния график на авиокомпанията, който предвижда допълнителен капацитет в дните около Коледа и Нова година заради повишеното търсене на пътувания.

