BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.66524 BGN
Петрол
60.94 $/барел
Bitcoin
$88,108.7
Последвайте ни
1 USD
1.66524 BGN
Петрол
60.94 $/барел
Bitcoin
$88,108.7
БГ Бизнес Добавиха още девет населени места към списъка с пощенски станции за обмяна на левове в евро

Добавиха още девет населени места към списъка с пощенски станции за обмяна на левове в евро

bTV Бизнес екип

Това ще гарантира равнопоставения достъп до безплатната обмяна на банкноти и монети в новата национална валута

Правителството в оставка одобри промяна в списъка на пощенските станции, в които ще бъде извършвана обмяна на левове в евро от 5 януари 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба.
Сърбия удължи договора за доставки на руски газ до 31 март
Към списъка са добавени девет населени места, за да бъде гарантиран равнопоставения достъп до безплатната обмяна на банкноти и монети в новата национална валута за жителите на селища, където няма офиси на банки. От списъка отпадат пощенски офиси в квартали на градове и селища, където в близост има други възможности за обмяна.
Историята на еврото - как се ражда единната валута
С оглед на замяната на лева с евро като национална валута правителството в оставка прие решение, с което се променя Наредбата за отговорността и за прекратяването на дейността на доставчиците на удостоверителни услуги. В евро е превалутиран минималният размер на застраховката и разполагаемите финансови средства, които доставчиците са задължени да подържат.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата