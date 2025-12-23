Добавиха още девет населени места към списъка с пощенски станции за обмяна на левове в евро

Това ще гарантира равнопоставения достъп до безплатната обмяна на банкноти и монети в новата национална валута

Правителството в оставка одобри промяна в списъка на, в които ще бъде извършвана обмяна на левове в евро, съобщиха от правителствената пресслужба.Към списъка са добавени, за да бъде гарантиранза жителите на селища, където няма. От списъка отпадат пощенски офиси в квартали на градове и селищаС оглед на замяната на лева с евро като национална валута правителството в оставка, с което се променя Наредбата за отговорността и за прекратяването на дейността на доставчиците на. В евро е превалутиран минималният размер на застраховката и разполагаемите, които доставчиците са задължени да подържат.