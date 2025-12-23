Добавиха още девет населени места към списъка с пощенски станции за обмяна на левове в евро

Това ще гарантира равнопоставения достъп до безплатната обмяна на банкноти и монети в новата национална валута
Правителството в оставка одобри промяна в списъка на пощенските станции
, в които ще бъде извършвана обмяна на левове в евро от 5 януари 2026 г.
, съобщиха от правителствената пресслужба.
Към списъка са добавени девет населени места
, за да бъде гарантиран равнопоставения достъп до безплатната обмяна на банкноти и монети в новата национална валута
за жителите на селища, където няма офиси на банки
. От списъка отпадат пощенски офиси в квартали на градове и селища, където в близост има други възможности за обмяна.
С оглед на замяната на лева с евро като национална валута правителството в оставка прие решение
, с което се променя Наредбата за отговорността и за прекратяването на дейността на доставчиците на удостоверителни услуги
. В евро е превалутиран минималният размер на застраховката и разполагаемите финансови средства
, които доставчиците са задължени да подържат.
