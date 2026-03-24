Войната в Близкия изток и скъпият ток удрят българския туризъм – бизнесът иска спасителен план

Ето за какво призовава браншът

Туристическият сектор у нас е изправен пред сериозни предизвикателства на фона на ескалиращия конфликт в Близкия изток и рязкото поскъпване на енергоносителите. В тази ситуация от Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE) настояват за спешна държавна намеса с пакет от извънредни мерки.

От бранша подчертават, че туризмът е сред ключовите сектори за икономиката на страната както като източник на приходи, така и като работодател, особено в региони с по-висока безработица. Според тях нарастващите разходи за енергия, стоки и услуги поставят под риск конкурентоспособността на българските хотели, което налага бързи и целенасочени действия от страна на държавата.

Енергийни компенсации и по-евтини горива

Сред основните предложения е въвеждането на автоматичен механизъм за компенсации за бизнеса при достигане на определени ценови прагове за електроенергия и газ.

Хотелиерите настояват също за:

започване на процедура пред Европейската комисия за временно облекчаване на разходите за въглеродни емисии;

пълно използване на въглищните мощности в страната в условия на криза;

намаляване или премахване на акциза и ДДС върху горивата, по примера на други европейски държави.

Данъчни облекчения срещу инфлацията

Друг ключов акцент в предложенията е временното намаляване на ДДС, включително въвеждане на нулева ставка за основни разходи като електроенергия, вода и хранителни продукти.

Според бранша това би довело до бързо намаляване на себестойността на туристическите услуги и би помогнало за овладяване на инфлационния натиск.

Фокус върху вътрешния туризъм

В условията на несигурност особено значение придобива вътрешният туризъм, който се счита за най-устойчивия сегмент в кризисни периоди.

В тази връзка се предлага въвеждане на държавно субсидирани ваучери за почивки в България, данъчни стимули за компании, които осигуряват почивки за своите служители в страната, разширяване на обхвата на ваучерите за храна, така че да могат да се използват и за настаняване и горива.

Недостиг на кадри – критичен проблем

Сериозно предизвикателство пред сектора остава и липсата на работна ръка. Хотелиерите настояват за съкращаване на сроковете за издаване на работни визи за служители от трети страни до максимум 15–20 дни.

Предлага се също разработването на регионални програми за заетост в туризма с подкрепата на социалното министерство.

България като сигурна дестинация

На фона на международните конфликти в Украйна и Близкия изток, от бранша подчертават необходимостта България активно да се позиционира като сигурна туристическа дестинация. Това е особено важно за привличането на семейства с деца, които са по-чувствителни към рисковете при пътуване.

Като допълнителна мярка се предлага засилено полицейско присъствие в курортите през летния сезон, с цел гарантиране сигурността на туристите.

От сектора са категорични, че навременната намеса на държавата ще бъде ключова за запазването на конкурентоспособността на българския туризъм в трудната икономическа среда.

