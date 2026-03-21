За 4300 евро на месец: Как да започнете работа като "критик" на румсървис и хотелски халати?

Платформа за хотели обяви конкурс, който ще зарадва всички любители на пътуванията. Победителите ще получат ваучер за подарък на стойност 4300 евро, който покрива престой в избрания от тях хотел, за да могат да споделят впечатленията си. Малко удоволствия могат да се сравнят с това да се настаниш в хотел, да облечеш плюшен халат и да се насладиш на рум-сървис, предава Еuronews.

Платформата за резервации стартира конкурса с три „позиции“: критик на рум-сървис, изследовател на хотелски халати и оценител на хотелски фитнес зали. Въпреки че става дума за временни и нетрадиционни роли, победителите ще трябва да публикуват впечатленията си в социалните мрежи и да оставят подробен отзив на сайта на платформата.

„Резервирането на хотел не трябва да бъде сложно, нито самата длъжност. Обичаме простите неща – дори нашият талисман, пиколото, е истинска камбана“, обясни Мелани Фиш, вицепрезидент по връзките с обществеността на компанията. „Затова, когато казваме „Изследовател на хотелски халати“, няма нужда от дълго описание – всичко е казано в името.“

За да се включат, кандидатите трябва да обяснят защо са подходящи за избраната „позиция“ в рамките на 200 думи, да посочат хотел, който биха искали да посетят, както и да предоставят профилите си в социалните мрежи и броя на последователите си. В момента конкурсът е отворен само за жители на САЩ, но скоро може да се разшири и в Европа, за да могат още повече хора да се включат.

