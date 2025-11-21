Биткойн се възстановява след октомврийския срив

На 17 ноември криптовалутата за кратко падна под 90 000 долара

Глобалните фондови пазари се повишиха във вчерашния ден, след като силните резултати на Nvidia облекчиха опасенията от пазарен срив, свързан с предполагаемата надценка на компаниите за изкуствен интелект.

Биткойн, най-утвърдената криптовалута в света, също отбеляза леко покачване — с 0,73% към ранния следобед в Европа.

Това се случва след трудни месеци за криптовалутата. На 17 ноември тя за кратко падна под 90 000 долара за първи път от седем месеца, преди на 20 ноември да достигне около 91 800 долара.

Повратен момент в развитието на криптовалутите може да се проследи до 10 октомври, когато срив заличи повече от 1 трилион долара пазарна стойност на всички токени. Над 19 милиарда долара ливъридж позиции бяха ликвидирани, особено след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с нови мита върху Китай.

„Имаше няколко катализатора за последния спад на цените, но изглежда, че най-големите са дългосрочните продажби от "OGs", несигурната икономическа обстановка и масово „деливъридж“ събитие на 10 октомври“, каза Ник Пъкрин, изпълнителен директор на Coin Bureau, пред Euronews.

„OGs е терминът за по-старите притежатели на биткойн с огромни количества. Те продават вече няколко седмици, което доведе до лавина от предлагане на пазара“, добави Пъкрин.

Анализаторите отбелязват, че в момента икономиката на САЩ е в период на дълбока несигурност, отчасти заради правителствено блокиране, което попречи на публикуването на ключови икономически данни, а несигурността допринася за понижение на криптовалутите.

Резултатът от следващото решение на Федералния резерв за лихвените проценти, очаквано през декември, остава в неизвестност — като инвеститорите намаляват очакванията за понижение. Протоколите от срещата на Фед през октомври показват дълбоко разделение в комисията относно евентуално намаляване на базовата лихва.

„Биткойн все повече се движи от макроикономическите фактори“, коментира Пъкрин.

Анализаторите се опасяват, че с увеличаващата се взаимовръзка между криптовалутите и традиционните финансови пазари, контрагентният риск ще направи както крипто активите, така и фондовите пазари по-волатилни.

Биткойн достигна ценовия си връх през октомври благодарение на нарастващо институционално приемане, очаквания за понижаване на лихвите от Фед и подкрепата на администрацията на Тръмп.

За Керъл Александър, експерт по криптовалути и професор по финанси в Университета на Съсекс, волатилността на биткойн се дължи преди всичко на агресивни търговски стратегии, а не само на макрообстановката.

„Цената на биткойн се определя основно от поведението на професионални трейдъри на офшорни, нерегулирани борси. Това не са хоби-инвеститори; те са големи хедж фондове и специализирани търговски компании“, каза Александър, цитиран от БГНЕС.

„На тези офшорни крипто борси професионалните трейдъри могат да прилагат агресивни стратегии в ордер-бука — понякога наричани spoofing или laddering… Техният бизнес модел разчита на генериране на рязка волатилност. Не ги интересува дали цената се покачва или пада; важно е само движението да е бързо“, добави тя.

С други думи, тези трейдъри печелят от ценови колебания чрез покупка при спад и продажба при възстановяване, без да се фокусират върху дългосрочни инвестиции.

Загубите често са за непрофесионални трейдъри, които взимат огромен ливъридж — заемат пари, за да увеличат размера на инвестициите си. Когато пазарът се обърне срещу тях, те са принудени да продават и губят всичко.

„Когато твърде много от тези непрофесионални трейдъри бъдат ликвидирани, ликвидността изсъхва и професионалистите се отдръпват. Тогава цената често се възстановява рязко, насърчавайки нови участници да влязат. Цялата система се държи като футболен мач в стадион без съдия“, обясни Александър.

Пъкрин също прогнозира възход на криптовалутите, като очаква, че те няма да паднат значително под настоящите нива.

