Аз съм търговец, трябва ли да си купувам нов касов апарат като приемем еврото

Въвеждането на еврото в България поставя редица практически въпроси пред бизнеса, един от които е свързан с нуждата от подмяна или актуализация на касовите апарати. Министерството на финансите и Българската народна банка стартираха информационна кампания, която цели да разясни промените и да помогне на търговците да се ориентират в процеса.

Ще е нужен ли нов касов апарат?

Снимка: iStock

В по-голямата част от случаите няма да се налага закупуване на ново фискално устройство. Достатъчна е софтуерна актуализация, която да осигури правилното функциониране на касовия апарат след преминаването към еврото.

Има обаче и изключения. При някои по-стари модели обновеният софтуер не може да бъде инсталиран. В тези редки случаи единственото решение е подмяна на устройството с ново, което покрива всички нормативни изисквания.

Колко струва актуализацията?

Снимка: iStock

Цената за обновяване на софтуера не е еднаква за всички. Тя зависи от договорните отношения между търговеца и конкретния доставчик на фискални устройства. Важно е търговците своевременно да се свържат с обслужващата ги фирма, за да получат точна информация.

Законът поставя ясна рамка – всеки търговец е длъжен да разполага с фискално устройство, което отговаря на изискванията на Закона за данък върху добавената стойност и Наредба Н-18/2006 г. Наличието на изправен и одобрен касов апарат в търговския обект е негова пряка отговорност.

Разход, признат за данъчни цели

Снимка: iStock

Важно уточнение е, че закупуването, актуализацията и поддръжката на одобрено фискално устройство се считат за нормативно признат разход. Това означава, че тези плащания могат да бъдат отчетени за данъчни цели, което облекчава финансовата тежест за бизнеса.

Преминаването към еврото е значима стъпка и подготовката е ключова. Най-разумният подход за всеки търговец е да се информира навреме, да се консултира с доставчика на касови апарати и да предприеме нужните действия без забавяне.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN