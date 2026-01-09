Публикуваха списък с извънредно работещи банкови клонове

Причината е въвеждането на еврото в България

Списък с извънредно работещите банкови клонове в съботните дни през месец януари публикува Асоциацията на банките в България на официалния си сайт. В средата на тази седмица от АББ обявиха, че клонове на търговски банки ще роботят извънредно връзка с въвеждането на еврото в България.

Извънредното работно време цели улесняване на гражданите и бизнеса при обмяната на банкноти и монети от левове в евро, като по този начин клиентите ще имат повече възможности да извършат необходимите операции в удобно за тях време.

От АББ посочват, че всеки банков клон работи с различно извънредно работно време, което може да бъде проверено на сайта на съответната банка.

Банките ще осигурят допълнителен персонал и ясна организация на обслужването, за да гарантират спокойна, информирана и ефективна обмяна на валутата по фиксирания курс, в съответствие с установените правила – без такси за клиентите и без лимити, като за суми над 30 000 лв. е необходима предварителна заявка, предаде БТА.

При обмяната на левове в евро клиенти и неклиенти във всяка банка се третират идентично, като е възможно да се изисква попълване на необходимите документи в съответствие със Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП).

От АББ припомнят, че поради увеличаване на броя обслужвани клиенти на касите, извършващи обмяна на банкноти и монети от левове в евро, касите на БНБ и на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги” АД в страната ще работят извънредно с клиенти през съботните 10 януари, 17 януари, 24 януари и 31 януари 2026 година.

