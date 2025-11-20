BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69865 BGN
Петрол
61.4 $/барел
Bitcoin
$87,026.6
Свят Германската икономика се насочва към слаб растеж в края на 2025 г.

Германската икономика се насочва към слаб растеж в края на 2025 г.

Свят

bTV Бизнес екип

Икономиката на страната преживя бурна година

Германската икономика може да затвори 2025 г. с леко оживление, съобщи централната банка – окуражаващ сигнал за канцлера Фридрих Мерц, който се стреми да вдъхне нов живот на икономическия двигател на еврозоната.

В месечния си икономически бюлетин „Бундесбанк“ прогнозира леко повишение на растежа през четвъртото тримесечие и отбеляза, че като цяло „промишлеността и износът може постепенно да се стабилизират“, предаде БГНЕС.

Най-силната икономика в Европа преживя бурна година. Опитите й да се измъкне от двугодишната рецесия бяха затруднени от офанзивата с митата, предприета от основния търговски партньор – Съединените щати.

Ръстът беше колеблив, но последната правителствена прогноза предвижда 0,2% разширяване за цялата 2025 г., последвано от по-осезаемо ускоряване през следващата година.

Въпреки това „Бундесбанк“ предупреди, че германската индустрия продължава да страда от „ниска конкурентоспособност“, поради което „се възползва само ограничено от умерения глобален растеж“.

Американските мита означават, че в краткосрочен план няма да има „подкрепа от външното търсене“, макар че първоначалните сътресения, предизвикани от митата, постепенно отшумяват.

„Промишлеността вероятно ще се стабилизира през настоящото тримесечие, но ще остане слаба“, добавиха от централната банка.

Мерц обещава да съживи икономиката, която освен от тарифите страда от индустриален спад под натиска на остра китайска конкуренция, високи енергийни разходи и вяла активност на ключови външни пазари.

Правителството вече анонсира голям пакет за публични разходи и облекчителни мерки, сред които намаляване на цените на електроенергията за енергоемките производства.

