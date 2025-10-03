1 USD
Свят Банковият съюз за климата спира дейността си

Банковият съюз за климата спира дейността си

bTV Бизнес екип

Банките по света могат да продължат да използват разработките и насоките на алианса

Алиансът за нулево нетно банкиране (Net-Zero Banking Alliance – NZBA), програма на ООН за въглеродна неутралност в банковия сектор, обяви днес, че прекратява дейността в един не толкова  благоприятен  за климата контекст в Европа и САЩ, предаде AFP.

Алиансът бе създаден през 2021 г. в рамките на финансовата инициатива на програмата на ООН за околната среда (UNEP-FI) с цел да насърчава банките да предприемат конкретни мерки за намаляване на въглеродния отпечатък от техните кредити и инвестиции и да играят ключова роля в прехода към икономика с нулеви въглеродни емисии.

BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, Crédit Mutuel, групата BPCE и La Banque Postale бяха сред членовете на алианса, който в своя пик обхващаше близо 150 банки.

Алиансът замрази дейността си в края на август в очакване на решение за бъдещето си.

Банките по света "могат да продължат да използват" разработките и насоките на алианса, уточни говорител, тъй като могат "да им помогнат да изготвят и приложат свои собствени планове за преход към въглеродна неутралност".

Редица банки започнаха да се оттеглят от алианса от края на миналата година след избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ. Той обеща: „ще сондираме, бейби, ще сондираме" - фраза, която се превърна в един от лозунгите на кампанията му, пише БТА.

В резултат на това шест големи американски банки напуснаха алианса : Goldman Sachs, Wells Fargo, Citi, Bank of America, Morgan Stanley и JPMorgan Chase, последвани от канадски банки като RBC и японски като Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho. Членовете на алианса понижиха и целите си през пролетта, припомня АФП.

Под претекст за "гъвкавост" алиансът извърши семантична актуализация, която разми първоначалните му цели: "директивите" се превърнаха в "насоки", а "изискванията" в "препоръки", според вътрешни документи, с които AFP се е запознал. 

