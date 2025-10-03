Нова марка автомобили навлиза у нас

От лятото марката продава коли в Гърция

Дъщерната компания на автомобилния гигант Geely – Zeekr, предприема решителна стъпка към Югоизточна Европа. От лятото марката вече продава електромобили в Гърция, а от октомври стартират поръчките и в Румъния, Словения, Хърватия и България. Първите доставки за нашия регион се очакват до края на годината.

Новата дилърска мрежа ще се развива в големите градове, като първият шоурум ще отвори врати в словенската столица Любляна. Според данните Zeekr вижда значителен потенциал за растеж в региона. В Словения делът на електромобилите в новите регистрации почти се е удвоил за година – 9,1% през първата половина на 2025 г. срещу 5,8% година по-рано.

Подобна тенденция се очаква и в България и Хърватия, където зарядната инфраструктура се развива бързо, а двете държави са сред топ 10 в Европа по съотношение на инсталирана мощност спрямо броя електромобили, пише Electrive. Хърватското правителство също въведе редица финансови стимули за компании при покупка на електрически превозни средства.

За навлизането си в Югоизточна Европа Zeekr сключи договор със SEEAG (South East Europe Automotive Group) – компания с над три десетилетия опит в автомобилния сектор и дългогодишен партньор на Geely чрез марките Volvo и Lynk & Co. Споразумението обхваща дистрибуцията и сервизното обслужване на два SUV модела – Zeekr X и Zeekr 7X, както и на Zeekr 001.

