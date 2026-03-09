До 80 000 туристи от Близкия изток може да отменят почивки в България

Туристическият сектор иска подкрепа от държавата

Държавата трябва да помогне за привличане на нови туристи след отказите на ваканции у нас от туристи от Близкия изток заради военния конфликт. За това настояват от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) в писмо до министъра на туризма Ирена Георгиева, подписано от председателя на организацията Георги Щерев, съобщиха от Асоциацията.

Атаката на САЩ и Израел срещу Иран предизвика масово прекъсване на полетите в Близкия изток и извън него, след като редица държави затвориха въздушното си пространство, а три ключови летища, свързващи Европа, Африка и Запада с Азия, преустановиха дейността си. Стотици хиляди пътници останаха блокирани или бяха пренасочени.

Според БХРА особено внимание е необходимо да се обърне на стимули за привличане на български туристи у нас, още повече че, според организацията, потенциални конкуренти на България за лятна ваканция са застрашени от отлив на туристи, които ще търсят нови варианти за почивката си.

Ако държавата не подпомогне туристическия бизнес да компенсира отказите от страна на израелски туристи, чийто брой само за Банско и Северното Черноморие се изчислява на над 70 хиляди души, тогава бизнесът ще е принуден да освободи част от персонала си, а държавата да отделя средства за социално подпомагане на хората останали без работа, предупреждават от БХРА. От организацията изтъкват, че подобни стимули биха били по-разумни и по-ефективни от изразходване на пари от социалното министерство за подпомагане на съкратения персонал.

Изпълнителното бюро на БХРА подкрепя и предложението на своята регионална структура – Съюз на туристическия бизнес Банско да бъде подпомогнат туристическият сектор във връзка с военния конфликт в Близкия изток, като това искане бъде разгледано на съответното институционално ниво и да бъдат предприети мерки за финансова подкрепа на заетия персонал в туристическия бизнес, като по този начин ще гарантираме сигурността на сектора. От БХРА посочват, че отказите от резервации от гости от Близкия изток не са проблем само на зимния туризъм, а на ваканционния като цяло и крият сериозен проблем за предстоящия летен сезон.

Според БХРА българският пазар е най-големият резерв за компенсиране на загубите от отказите на туристи от Близкия изток. Затова организацията очаква държавата да предприеме мерки за стимулиране на българския пазар и за компенсиране на туристическия сектор предвид сложната ситуация във връзка с конфликта в Близкия изток.

Справка в Националния статистически институт сочи, че общият брой на посещенията в България на граждани от Израел през 2025 г. е бил 219 067, като през активния зимен сезон - януари, февруари, март, техният брой е бил съответно: 15 167, 16 224 и 18 479, а през летния – юли и август – 29 062 и 37 676.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN