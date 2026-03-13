×

Свят България ще получи подкрепата на ЕС за разширението на Вертикалния газов коридор

България ще получи подкрепата на ЕС за разширението на Вертикалния газов коридор

bTV Бизнес екип

Вертикалният газов коридор осигурява доставки на втечнен природен газ от Гърция към Украйна, Централна и Източна Европа

България ще получи подкрепата на Европейския съюз за разширението на Вертикалния газов коридор, който осигурява алтернативни, конкурентни доставки на втечнен природен газ от Гърция към Украйна, Централна и Източна Европа.

Това съобщи заместник-министърът на енергетиката Теодора Георгиева след среща на министър Трайчо Трайков с Клаус-Дитер Борхард - координатор на инициативата за енергийна свързаност в региона, временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране - Пламен Младеновски.

Златото намери ново твърдо дъно на 5000 долара

Трите основни маршрута - от Ревитуза до Сидирокастро и към Украйна, от Александруполис към Украйна и от Южния газов коридор ще бъдат продължени, каза Георгиева, цитирана от БНР.

Този вид гориво поскъпа най-много у нас след започването на войната в Иран

"Европейската комисия искаше някакви адаптирания на тези продукти, което ще се случи може би до средата на април, с цел тези маршрути да бъдат предлагани не само на месечна база, да бъдат предлагани също на тримесечна база и на годишна база, за да може от юли вече тези продукти да имат доста по-перманентен характер, като всички продукти, които се предлагат на пазара. Съответно да осигуряваме конкурентен втечнен газ от Щатите и от други енергийни източници, които са конкурентни и така мислим и за България, и за тези маршрути, които стигат до Украйна. И ние сме първите, които го направихме, за да можем да осигурим продължението на тези дискаунтови или конкурентни маршрути", допълни Георгиева.

