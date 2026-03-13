България ще получи подкрепата на ЕС за разширението на Вертикалния газов коридор

Вертикалният газов коридор осигурява доставки на втечнен природен газ от Гърция към Украйна, Централна и Източна Европа

България ще получи подкрепата на Европейския съюз за разширението на Вертикалния газов коридор, който осигурява алтернативни, конкурентни доставки на втечнен природен газ от Гърция към Украйна, Централна и Източна Европа.

Това съобщи заместник-министърът на енергетиката Теодора Георгиева след среща на министър Трайчо Трайков с Клаус-Дитер Борхард - координатор на инициативата за енергийна свързаност в региона, временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране - Пламен Младеновски.

Трите основни маршрута - от Ревитуза до Сидирокастро и към Украйна, от Александруполис към Украйна и от Южния газов коридор ще бъдат продължени, каза Георгиева, цитирана от БНР.

"Европейската комисия искаше някакви адаптирания на тези продукти, което ще се случи може би до средата на април, с цел тези маршрути да бъдат предлагани не само на месечна база, да бъдат предлагани също на тримесечна база и на годишна база, за да може от юли вече тези продукти да имат доста по-перманентен характер, като всички продукти, които се предлагат на пазара. Съответно да осигуряваме конкурентен втечнен газ от Щатите и от други енергийни източници, които са конкурентни и така мислим и за България, и за тези маршрути, които стигат до Украйна. И ние сме първите, които го направихме, за да можем да осигурим продължението на тези дискаунтови или конкурентни маршрути", допълни Георгиева.

