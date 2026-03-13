×

БГ Бизнес Този вид гориво поскъпа най-много у нас след започването на войната в Иран

Този вид гориво поскъпа най-много у нас след започването на войната в Иран

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Горивата продължават да се вдигат

Според данните на специализираната платформа Fuelo най-масовият бензин А95 е поскъпнал в България с 0,06 евро за литър или 4,62 на сто през последната седмица с тенденция на повишение. На 6 март този вид гориво се търгуваше по 1,30 евро за литър, днес цената му е 1,36 евро, пише БТА.

Поскъпването на бензина

Премиум бензинът А98 е поскъпнал с 0,06 евро залитър или с 3,98% като отново тенденцията е за поскъпване. Докато цената му на 1 март е била 1,51 евро за литър, към днешния ден е 1,57 евро за литър.

Наша съседка забранява износа на петрол и горива поради пазарна криза

Горивото с най-голямо поскъпване

Най-голямо е поскъпването при дизела. За последната седмица цената на този вид гориво е добавила 0,12 евро за литър или 8,82% с тенденция за повишение. На 1 март дизелът се търгуваше по 1,36 евро за литър, а сега цената му е 1,48 евро за литър. 

Снимка: Getty Images/iStock

За последната седмица пропан-бутанът е поскъпнал с 0,02 евро за литър или с 3,28 на сто с тенденция на поскъпване. Цената му днес е 0,63 евро за литър, а преди седмица се търгуваше по 0,61 евро.

Най-малко е поскъпването при метана - 0,01 евро за килограм или 0,88 на сто. Цената му днес е 1,14 евро за килограм.

