Освен българско: Този Великден ядем македонско и румънско агнешко

Освен българско: Този Великден ядем македонско и румънско агнешко

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Тази година цените на агнешкото леко се покачват

Цената на агнешкото да стигне до 14-16 евро. Това прогнозира председателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев пред БНТ. Във фермите месото ще върви в порядъка между 5 и 7 евро на килограм живо тегло.

За сравнение, миналата година агнешкото се предлага на цена от около 30 лв. за килограм за бут без кост т.е. около 15.34 евро. 

Само през миналата година в България са били ефтаназирани около 25 000 животни, което е довело до това, че 20 000 семейства няма да могат да сложат агнешко на трапезата си, допълни Симеон Караколев.

Снимка: Canva

"Тези 25 000 животни няма да бъдат компенсирани от производство, ще бъдат компенсирани от внос. И това е резултата за мен от погрешното действие на държавата. И всъщност коректно казаното е, може да не сложат българско агнешко на масата, може да сложат внос, но ако имат средствата да си го позволят.", казва Караколев.

„Ще наблюдаваме новозеландско, вероятно, дълбоко замразено и после размразено месо. Освен от Нова Зеландия, ще имаме, вероятно, месо от Македония и месо от Румъния“, допълни той.

Ще има ли великденски добавки за пенсионерите?

Снимка: bTV

В България остава проблемът с прекалено големия брой регулации, с които се сблъскват фермерите, както и големия брой организации в сектора.

"Ако имаше закон, който както в останалите държави, който този закон казва, ти, за да се наредиш на тази маса, трябва да представляваш примерно минимум 25% от съответните фермерите в съответния сектор. И тогава ти можеш да седнеш на тази маса и да участваш в националните политики."

