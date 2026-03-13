×

БГ Бизнес Златото намери ново твърдо дъно на 5000 долара

Златото намери ново твърдо дъно на 5000 долара

bTV Бизнес екип

Анализаторите от американската банка Morgan Stanley очакват възходът в цената на златото да продължи

Началото на войната в Иран доведе до бързо увеличение на цената на инвестиционното злато от малко под 5200 до почти 5400 долара за тройунция. Последва корекция на 3 март, а през последните десетина дни наблюдаваме движение в диапазона 5050–5200 долара.

Начало, което напълно съвпада с приетата аксиома, че жълтият метал служи като защита при ескалация на конфликт и висока геополитическа несигурност, но се отклонява от очакванията за допълнителен ръст с развитието на ракетната война в Близкия изток.

Анализаторите търсят обяснение за реакцията в цената на златото, което може да бъде открито в два важни фактора.

Първият е настъпилата криза с петрола и свързаното с нея поскъпване на долара – силният долар обикновено води до по-ниска цена на златото. Необходимостта да се плаща повече за достъп до гориво и енергия естествено означава нужда от по-голяма доларова ликвидност и съответно по-високо търсене на американската валута.

На второ място стои фактът, че златото изпълнява своята практическа функция в началните етапи на всяка криза. То служи като резервен актив, който може бързо да бъде мобилизиран за осигуряване на ликвидност от засегнатите страни, независимо дали конфликтът е с военен или икономически характер.

Въпреки това анализаторите от американската банка Morgan Stanley очакват възходът в цената на златото да продължи при засилено геополитическо напрежение, достигайки 5700 долара за тройунция през втората половина на 2026 г. Това на практика потвърждава, че дъното в цената е 5000 долара.

„Освен войната в Близкия изток, ключово остава очакването за разхлабване на паричната политика в САЩ след месец май, когато в длъжност встъпва новият председател на Федералния резерв. Тръмп нееднократно е заявявал, че иска по-ниски лихви и съответно повече ликвидност, което би трябвало да има положителен ефект върху цената на златото през настоящата година“, коментира Макс Баклаян от Tavex.

