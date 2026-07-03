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Свят България привлече над 2 млрд. евро преки чуждестранни инвестиции за четири месеца

България привлече над 2 млрд. евро преки чуждестранни инвестиции за четири месеца

Свят

bTV Бизнес екип

Българските инвестиции зад граница отчитат по-слаба динамика

Преките чуждестранни инвестиции в България са нараснали повече от седем пъти през периода януари - април 2026 г. спрямо същия период на миналата година, сочат най-новите данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в изследването „Ключови показатели за България“.

Само през април преките чуждестранни инвестиции са се увеличили с 206,8 млн. евро при спад от 135 млн. евро през същия месец на 2025 година.

За първите четири месеца на годината привлечените преки чуждестранни инвестиции възлизат на 2,02 млрд. евро при 276,4 млн. евро за същия период на миналата година.

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Българските инвестиции зад граница отчитат по-слаба динамика, пише БТА. През април 2026 г. те нарастват с 12,3 млн. евро, спрямо по-висок ръст от 65,8 млн. евро през април 2025 г. За периода януари – април 2026 г. повишението е общо 47,2 млн. евро, което е близко до стойността за същия период на 2025 г. - 45,7 млн. евро.

Поради значително по-високия приток на чуждестранни инвестиции нетното салдо по преките инвестиции през април е отрицателно в размер на 194,5 млн. евро, докато година по-рано е било положително - 200,8 млн. евро.

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За периода януари - април нетното салдо достига отрицателни 1,97 млрд. евро, което се равнява на 1,6 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП). За сравнение, през същия период на 2025 г. дефицитът е бил 230,6 млн. евро или 0,2 на сто от БВП.

При портфейлните инвестиции също се наблюдава влошаване на салдото. През април 2026 г. то е отрицателно в размер на 1,8 млрд. евро. За първите четири месеца на годината отрицателното салдо също възлиза на 1,8 млрд. евро, докато година по-рано е бил отчетен излишък от 798,7 млн. евро, равняващ се на 0,7 на сто от БВП. 

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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