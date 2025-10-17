Открит е таен тунел под Колизеума, използван от императори

Посетителите ще могат да усетят какво е било да си император в древен Рим

Открит е тунел на около 2000 години под Колизеума, използван в миналото от римските императори. Тунелът, наречен Проходът на Комод, представлява 180-футов коридор, изграден под амфитеатъра. Той е създаден, за да позволи на императорите и техните специални гости да стигнат до императорската ложа, без да се смесват с многобройните тълпи на зрители, предава CNN.

Снимка: Getty Images/iStock

Името на прохода идва от император Комод, който управлявал Римската империя между 177 и 192 година след Христа. Този безмилостен владетел почти бил убит именно в този подземен тунел. За киноманите Комод е известен като злия император, изигран от Хоакин Финикс в „Гладиатор“ – този, който убил баща си, Марк Аврелий, и се изправил срещу Максимус (Ръсел Кроу) в арената.

В действителността Комод е бил още по-суетен и безмилостен. Той сам се включвал в гладиаторски битки, често облечен като Херкулес, и побеждавал отслабени противници или дори животни. Според археолозите от Парка на Колизеума, веднъж той дори обезглавил щраус пред ликуща публика.

Снимка: Getty Images/iStock

Проходът е открит за първи път между 1810 и 1814 г. от френски археолози, водени от архитекта Карло Луканжели, и след това е проучван отново през 1874 г. и 90-те години на XX век. Най-новата реставрация, извършена през 2020–2021 г., включва пълно картографиране и консервация на тунела.

Вътре в прохода са запазени стенни украси, които включват мраморни стени с гравюри на митологични сцени и пейзажи, като историята на Дионис – бог на виното и веселбата. Близо до входа са изобразени лов на глигани, битки с мечки и акробати – сцени, които напомнят за някогашното зрелище в арената.

Археологът Барбара Нацаро, ръководила реставрацията, споделя, че с отварянето на прохода за посетителите те ще могат да усетят какво е било да си император в древен Рим. Генералният директор на италианските музеи, Масимо Осана, нарича това събитие важен етап, съчетаващ опазване на наследството и модерно изследване.

Реставрацията включва осветление, възпроизвеждащо дневната светлина от запечатани капандури, както и стъклени панели, позволяващи на посетителите да наблюдават археолозите по време на работа. Предстоят нови разкопки, които вероятно ще проследят тунела до гладиаторските казарми. Проектът се финансира от Археологическия парк „Колизеум“ и Националния план за възстановяване и устойчивост на Италия (PNRR).

