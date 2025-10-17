1 USD
1.67897 BGN
Петрол
60.92 $/барел
Bitcoin
$109,250.0
Последвайте ни
Технологии Meta затваря приложението Messenger за десктоп

Meta затваря приложението Messenger за десктоп

bTV Бизнес екип

Как да запазите чатовете си

Meta спира приложението си Messenger за macOS и Windows и пренасочва потребителите към мрежата.

Meta потвърди пред Engadget, че приложението ще бъде напълно спряно на 15 декември, след което най-лесните начини за достъп до разговорите в Messenger, когато не използвате мобилен телефон, ще бъдат чрез приложението Facebook за Windows или уебсайтовете на Facebook и Messenger.

Компанията не предостави обяснение защо изоставя настолното си приложение Messenger, но страницата за поддръжка на Meta посочва, че потребителите ще получат известие за спиране и достъпът до приложението ще бъде блокиран след 15 декември, пише македонското издание Nezavisen.

Акциите на Meta поскъпнаха рязко

За да запазват разговорите в бъдеще, компанията казва, че потребителите ще трябва да включат защитено съхранение и да добавят ПИН код към акаунта си. За да сте сигурни, че разговорите са архивирани, ето какво трябва да направите:

– Кликнете върху иконата на зъбно колело над снимката на вашия профил
– Кликнете върху Поверителност и сигурност, след това върху Крайно криптирани разговори

– Кликнете върху Съхранение на съобщения, след което се уверете, че опцията Включване на защитено съхранение е включена.

Кои са най-теглените приложения в България за 2024 г.?

Meta официално отдели Messenger от Facebook през 2014 г., за да създаде фокусирано изживяване за съобщения, отделно от множеството функции, предлагани от платформата за социални медии по това време. По-късно компанията се опита да комбинира Messenger и Instagram Direct Messaging в една комуникационна платформа, но се отказа от идеята през 2023 г.

Решението на Meta да се откаже от настолното приложение вероятно отразява факта, че повечето хора предпочитат да използват мобилните приложения или уебсайтовете на компанията.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

