Очаква се изборите да струват до 80 млн. евро

Служебното правителство отпусна 65 млн. евро за предсрочните избори

План-сметката за изборите в окончателния вариант ще бъде около 75-80 млн. евро. Това съобщи в Министерския съвет служебният министър на финансите Георги Клисурски на брифинг след края на първото редовно заседание на служебното правителство, съобщава БТА.

Колко отпусна служебното правителство?

Снимка: БГНЕС

Служебното правителство отпуска 65 млн. евро за предсрочните парламентарни избори, съобщи служебният министър-председател Андрей Гюров в началото на първото редовно заседание, цитирано от БТА.

Гюров казва, „е изборите не са разход, а „инвестиция в легитимността на властта, в доверието между гражданите и институциите, в правото на всеки българин, независимо къде се намира, да бъде чут“.

По думите му тези 65 млн. евро не са за властта и партиите, а за изборния процес, за възнагражденията на членовете на изборните комисии.

„Те са за хората, от които ще изискваме да отчитат всеки глас, за разяснителната кампания на Централната избирателна комисия, за обучението на комисиите. Защото не може вотът да бъде поверен на хора, които не са грамотни и които не могат да различат валидна от невалидна бюлетина“, казва Гюров.

Част от тези 65 млн. евро ще бъдат за актуализирането на избирателните списъци, друга част са за разкриването на секции в чужбина.

Приетата днес план-сметка е на стойност 65 млн. евро. Във финалния си вариант сметката ще бъде около 75-80 милиона евро, информира Клисурски.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN