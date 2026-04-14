Атаката срещу дома на Сам Алтман кара компаниите да подобрят сигурността на CEO-тата

Рискът идва от това, че местоположението на ръководителите и връзките им вече лесно могат да бъдат установени

Атаката с коктейл „Молотов“ срещу дома на Сам Алтман миналата седмица извади на преден план нарастващата тревога сред главните изпълнителни директори – как да бъдат в безопасност в собствените си домове. Инцидентът пред резиденцията на шефа на OpenAI в Сан Франциско показва, че бизнес лидерите могат да станат мишена и извън укрепените корпоративни офиси, посочват експерти по сигурност пред Business Insider.

„Тази атака само подчертава, че си още по-уязвим извън офиса“, казва Дон Авив, главен изпълнителен директор на Interfor International. По думите му рискът идва от това, че местоположението на ръководителите и връзките им вече лесно могат да бъдат установени, включително чрез социалните мрежи, които улесняват проследяването на тях и семействата им.

Досега охранителните мрежи – като телохранители и шофьори – често са били съсредоточени основно върху работното време, но вече се разширяват и към личния живот на изпълнителните директори. Според наблюдатели атаката срещу дома на Алтман вероятно ще ускори тази тенденция, като някои ръководители дори сами финансират допълнителна охрана.

Организациите все по-внимателно оценяват защитата на своите лидери и признават, че „дългът на грижа“ включва и дома, семейството и пътуванията, отбелязва Дейл Бъкнър от Global Guardian. Въпреки това проучвания показват, че около една трета от компаниите все още имат малко или никакви мерки за сигурност, когато ръководителите са у дома.

Експертите отбелязват, че рискът за силно видимите лидери – особено в сектори като изкуствения интелект – нараства заради общественото напрежение и нарастващото недоверие към корпоративните фигури. Според тях навлизаме в нова ера на уязвимост, в която заплахите могат да идват от много и различни източници, а сигурността вече не се ограничава само до офисите, а обхваща целия личен живот на ръководителите.