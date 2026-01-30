AstraZeneca ще инвестира 15 млрд. долара в Китай

Целта е разширяване на производството на лекарства

Британският фармацевтичен гигант AstraZeneca обяви днес, че до 2030 г. ще инвестира 15 милиарда долара в Китай за разширяване на производството си на лекарства и научноизследователската и развойна дейност, предаде ДПА.

Компанията заяви, че с инвестицията ще се възползва от научните постижения на Китай, модерното производство и сътрудничеството между Китай и Великобритания в областта на здравеопазването, „за да предостави най-модерните лечения на пациенти в Китай и по целия свят“.

Британският премиер Киър Стармър, който е на официално посещение в Китай, заяви, че "разширяването и лидерството на AstraZeneca в Китай ще помогнат на британския производител да продължи да расте, подкрепяйки хиляди работни места във Великобритания".

Като част от инвестицията компанията ще развие съществуващите си производствени съоръжения в Уси, Тайчжоу, Циндао и Пекин, които осигуряват лекарства на пациенти в Китай и 70 пазара по целия свят. Ще бъдат открити и нови обекти, които ще бъдат обявени по-късно.

Като цяло се очаква с тези инвестиции броят на висококвалифицираните служители на компанията в Китай да надмине 20 000 души, както и да бъдат създаденит хиляди допълнителни работни места в цялата екосистема на здравеопазването.

