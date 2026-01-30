Защо доларът стигна четиригодишно дъно и може да поевтинее още?

Валутата загуби 3% само за седмица на фона на търговски напрежения

След драматичната 2025 г., когато обявените от президента на САЩ Доналд Тръмп мита тласнаха долара надолу, търговците на валутата очакваха по-спокойна година.

Във вторник доларът падна до най-ниското си равнище от четири години спрямо кошница от валути, отбелязвайки многогодишни дъна спрямо еврото и паунда след спад от 3% за около седмица, пише BBC.

Временно облекчение

Сривът се забави, но анализаторите смятат, че паузата вероятно е временна.

„Повечето хора биха сметнали, че доларът трябва, може и ще отслабне допълнително тази година“, казва Крис Търнър, глобален ръководител „Пазарни проучвания“ в ING. „Все още не е ясно кога, но посоката е по-малко спорна.“

По-слабият долар намалява покупателната способност на американците – нещо, което задграничните пътници познават добре. Ако тенденцията се запази, анализаторите предупреждават, че това крие риск от подхранване на инфлацията в САЩ, тъй като вносните стоки ще поскъпнат.

Спадовете повдигнаха и по-широки въпроси дали статутът на долара като водеща световна валута, който десетилетия наред помагаше да се поддържат ниски разходите по заеми в САЩ, не е застрашен.

Какво тласка долара надолу?

Доларът се отдръпва след повече от десетилетие на сила, с особено рязко поскъпване между 2020 и 2022 г., когато следпандемичният растеж и относително високите лихви в Америка увеличиха търсенето на валутата.

Миналата година обаче индексът на долара, който измерва стойността му спрямо кошница от валути, се понижи с почти 10% – най-слабата му година от 2017 г. Значителна част от спада стана в седмиците след обявените през пролетта Тръмпова „Ден на освобождението“ мита.

Този месец доларът се плъзна още, тъй като напрежението между САЩ и Европа около Гренландия нарасна.

Загубите продължиха и тази седмица на фона на спекулации, че Вашингтон може да обмисля мерки за допълнително отслабване на валутата, включително продажба на долари заедно с Япония в подкрепа на йената, която самата бе под натиск.

Анализатори отбелязват, че низходящият тренд на долара отчасти отразява пазарната загриженост за политиката на администрацията на Тръмп.

Спадът на долара „е отражение на това, че пазарите казват, че тази хаотична въртележка вреди на САЩ повече от всички други“, допълва той.

Обезценяването на долара означава, че американците, пътуващи в чужбина, ще разполагат с по-малко средства.

Докато пазарите изглеждаха спокойни спрямо натрупващите се геополитически проблеми в началото на годината, бързата ескалация на търговското напрежение около Гренландия промени това, обяснява Тиери Уизман, главен валутен и лихвен стратег в Macquarie.

„Мисля, че това разтревожи хората“, посочва той, отбелязвайки, че освен понижаването на долара този месец, са нараснали и залозите за бъдещи резки колебания на валутата.

Допълнителни фактори

Сред останалите причини са увеличените възможности за инвестиции в чужбина, както и скорошната разпродажба на японски държавни облигации.

Тази разпродажба доведе до закриване на позиции, целящи да се възползват от разликите в стойността между йената и долара.

Бягство към златото и други валути

Отливът от долара подпомогна скок в цената на златото, която се удвои през последната година, тъй като инвеститорите търсят нискорискови убежища.

Докато други национални валути миналата година получиха ограничена подкрепа от пренасочените средства, сега се появяват признаци за промяна.

Еврото и паундът бяха сред валутите, чиито курсове скочиха спрямо долара този месец, а единадесет от 19-те развиващи се пазара, следени от Oxford Economics, също отчетоха ръст над 1%.

Глобални инвеститори може би също обръщат гръб на САЩ – пенсионни фондове в Амстердам и Дания намаляват експозицията си към американски държавни ценни книжа.

Все още далеч от сценарий „продай Америка“

Търнър от ING смята, че пазарът е далеч от „пълен сценарий ‘продай Америка’“, като отбелязва, че разпродажбата е съсредоточена главно върху долара.

Той и други анализатори обръщат внимание, че американският фондов пазар остава близо до рекордни висоти, а движението при държавния дълг е относително ограничено.

Въпреки това ING очаква доларът да се понижи с още 4–5% тази година на фона на подобряващи се перспективи за растеж извън САЩ. Засега спадът е толкова малък, че ефектът върху американските потребители вероятно ще остане „шум“, казва Брукс.

Какво следва?

По-нататъшното развитие ще зависи от икономическото представяне на САЩ и колко бързо Федералният резерв ще намали лихвите.

Тръмп води активна кампания за по-бързо понижаване на лихвите и се очаква скоро да назначи ръководител на централната банка, по-склонен към тези искания. Ако лихвите паднат, доларът може да отслабне още, тъй като инвеститорите ще гонят по-високи доходности другаде.

Белият дом обаче може да приеме това като положително, тъй като Тръмп и други официални лица неведнъж са приветствали идеята за по-слаб долар, който прави американския износ по-конкурентен.

„Не звучи добре, но печелите адски много повече пари със слаб долар… отколкото със силен“, заяви Тръмп през юли. Тази седмица, попитан за спада, той каза, че според него валутата се „представя отлично“.

Ако пазарът издава присъда за лоша политика, предупреждава той, „това вероятно е много важен сигнал“.

