Арлинг Холанд изведе Норвегия до четвъртфинал, а богатството му вече надхвърля 100 млн. долара

Норвегия победи Бразилия с 2:1

Петкратният световен шампион Бразилия отпадна още на осминафиналите на Мондиал 2026, след като загуби с 1:2 от Норвегия в Ню Джърси. Големият герой за скандинавците беше Арлинг Холанд, който отбеляза и двете попадения в 79-ата и 90-ата минута, записвайки голове в 14-и пореден мач за националния отбор и достигайки общо 7 попадения на турнира.

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Кой е Арлинг Холанд?

Арлинг Холанд и жена му Изабел Хаугсенг Йохансен са сред най-обсъжданите двойки във футбола, а през 2026 г. общото им нетно богатство се оценява на около 100,3 милиона долара. Основната част от тази сума идва от състоянието на Холанд, което се изчислява на приблизително 100 милиона долара, докато личното богатство на Йохансен е между 250 000 и 300 000 долара. Според оценките на Celebrity Net Worth именно приходите на норвежкия голмайстор от футболни договори, бонуси и рекламни партньорства формират основата на семейното богатство.

Кариера

Финансовият възход на Арлинг Холанд започва в Брюне ФК и Молде, след което преминава през Ред Бул Залцбург и Борусия Дортмунд, преди през 2022 г. да подпише с Манчестър Сити. В първия си договор във Висшата лига той получава около 375 000 паунда седмично, а през януари 2025 г. подписва нов 10-годишен договор. Смята се, че основната му заплата е около 28 милиона паунда годишно, а с бонусите приходите му на терена достигат приблизително 60 милиона долара годишно. Общите му приходи от професионалната кариера вече надхвърлят 150 милиона долара, а трансферът му от Борусия Дортмунд в Манчестър Сити е на стойност около 60 милиона евро.

Снимка: Reuters

Освен с футбола, Холанд печели сериозни средства и от рекламни договори. Партньорствата му с Nike, Beats by Dre и Breitling му носят приблизително 20 милиона долара годишно, което увеличава общите му годишни приходи до около 80 милиона долара. Дългосрочният му договор с Манчестър Сити му осигурява финансова стабилност, а по-голямата част от богатството му продължава да идва именно от футболни договори, бонуси и международни спонсорски споразумения, въпреки че периодично се появяват информации и за частни инвестиции.

Нарастващите приходи се отразяват и на начина на живот на двойката. Според различни информации Холанд притежава имение в Чешир на стойност около 6,2 милиона британски лири с 10 спални, частно езеро, басейн, градини, конюшни и гараж за четири автомобила. Освен това разполага с луксозна вила в Марбея, оценявана на около 7,1 милиона долара, както и инвестиционен апартамент в Осло за приблизително 2,6 милиона британски лири. Въпреки възможностите си за разточителен живот, той остава известен с дисциплинирания си режим, като поставя акцент върху възстановяването, храненето и медитацията.

Снимка: Getty Images

Хаугсенг Йохансен

Изабел Хаугсенг Йохансен също има футболно минало, след като е играла за женските формации на Брюне ФК, а по-късно работи в моден бутик. За разлика от много партньорки на световни спортни звезди, тя избягва публичността и не участва в големи рекламни кампании. Според оценките личното ѝ състояние остава между 250 000 и 300 000 долара. Двамата се познават още от детството си, а се смята, че връзката им започва по време на престоя на Холанд в Борусия Дортмунд. През октомври 2024 г. обявяват, че очакват първото си дете, а през декември 2024 г. посрещат първия си син. Днес те са сред най-разпознаваемите футболни двойки, като комбинираните им годишни приходи се оценяват на около 80 милиона долара, а общото им богатство – на приблизително 100,3 милиона долара.

https://ladyzone.bg/zdrave/sport/koja-e-zhenata-do-norvezhkija-nacional-arling-holand-bivsha-futbolistka-i-majka-na-deteto-mu-snimki.html