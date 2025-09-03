Американски съд разреши на Google да запази Chrome, налагайки ограничения за онлайн търсенето

Решението е едно от най-значимите срещу корпоративни монополи през последните две десетилетия

Американски съдия отхвърли искането на правителството Google да продаде своя уеб браузър Chrome като част от голямо антитръстово дело, но наложи сериозни мерки за възстановяване на конкуренцията в онлайн търсенето, предаде АФП.

Решението дойде, след като съдия Амит Мехта установи през август 2024 г., че Google незаконно е поддържал монопол чрез ексклузивни дистрибуционни договори на стойност милиарди долари годишно. Неговото решение е едно от най-значимите срещу корпоративни монополи през последните две десетилетия и може да промени бъдещето на технологичния гигант.

Правителството настояваше за продажба на Chrome, твърдейки, че браузърът е ключов вход към интернет и улеснява една трета от всички търсения в Google. Съдия Мехта обаче предупреди, че такава стъпка „би била изключително сложна и рискова“ и че искането на правителството е било прекомерно.

Делото се фокусира върху скъпите дистрибуционни договори на Google с Apple, Samsung и други производители на смартфони, които превръщат търсачката по подразбиране на iPhone и други устройства в Google. Компанията плаща на Apple десетки милиарди долари годишно за този приоритетен достъп.

Мехта посочи, че пълната забрана на тези договори би засегнала сериозно други бизнеси и потребителите. Вместо това, Google трябва да предоставя на „квалифицирани конкуренти“ данни за индекса на търсене и взаимодействия на потребителите, които да подобрят техните услуги, както и да предлага синдикация на резултати до пет години.

Решението също така отчита възхода на генеративните AI чатботове като ChatGPT, като налага ограничения, за да се предотврати доминация на Google в AI сектора чрез ексклузивни сделки, както се случи при традиционното търсене, пише БГНЕС.

Технически комитет ще следи изпълнението на мерките, които влизат в сила 60 дни след окончателното съдебно решение. Страните имат срок до 10 септември да внесат ревизиран окончателен съдебен акт, съобразен с решението.

Google е изправена пред още едно дело във федерален съд във Вирджиния, свързано с рекламните й технологии, където вече е установено, че те представляват незаконен монопол.

Тези дела са част от по-широка, двупартийна кампания срещу големите технологични компании, като в момента има пет висящи антитръстови дела срещу гиганти като Google, Meta, Apple и Amazon. Делата срещу Google и Meta започнаха още по време на първия мандат на Доналд Тръмп, а администрацията на Джо Байдън продължи и разшири преследванията.

