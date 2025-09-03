Продажбите на облигации в Европа достигнаха рекордните 49,6 млрд. евро за ден

Силното предлагане отразява традиционната активност през септември

Европейският пазар на облигации е напът да регистрира рекорд по емитиране, след като Обединеното кралство и Италия предложиха големи дългови сделки, предаде Bloomberg. По данни на агенцията 28 емитенти възнамеряват да наберат поне 49,6 млрд. евро – над предишния максимум от 47,6 млрд. евро за един ден, поставен по-рано тази година.

Силното предлагане отразява традиционната активност през септември, когато правителства и компании се връщат на пазарите след летните месеци, за да финансират плановете си до края на годината. По-високата доходност привлича инвеститори въпреки фискалните опасения във Франция и Обединеното кралство.

Великобритания набра 14 млрд. британски лири чрез синдикиране на 10-годишни облигации – най-голямото в историята на страната. Поръчките надхвърлиха 141 млрд. британски лири, като международните купувачи съставляваха 40 на сто от разпределението, сочат данни на Morgan Stanley, цитирани от БТА.

Италия емитира седемгодишни облигации за 13 млрд. евро и 30-годишни за 5 млрд. евро, при заявен интерес за над 218 млрд. евро. Френският фонд за недвижими имоти Unibail-Rodamco-Westfield пласира хибридна безсрочна облигация на стойност 685 млн. евро.

Въпреки повишените разходи по заемите търсенето на нов дълг остава подкрепено от притока на капитали към облигационни фондове през лятото.

Междувременно британската лира отслабна рязко, след като доходността на дългосрочните държавни заеми достигна най-високото равнище от 1998 г. насам, съобщи Financial Times. Лирата поевтиня с 1,5 на сто спрямо долара до 1,334 долара, преди леко да се възстанови до 1,338 долара. Спрямо еврото понижението бе 0,7 на сто.

Доходността на 30-годишните британски облигации се повиши до 5,72 процента, след което се стабилизира на 5,70 процента. Разходите по заемите в страната остават най-високи сред държавите от Г-7, на фона на инфлационния натиск и нарастващия държавен дълг.

В Германия доходността на десетгодишните облигации се повиши до 2,78 процента, а на тридесетгодишните достигна най-високото си равнище от 2011 г. – 3,41 процента.

Френската политическа несигурност също оказва натиск върху пазарите. Министър-председателят Франсоа Байру обяви, че на 8 септември ще поиска вот на доверие в парламента по темата за бюджета на икономии. Крайнодясното Национално обединение заяви, че се подготвя за предсрочни избори.

Доходността на 30-годишните френски облигации достигна 4,523 процента – най-високото ниво от юни 2009 г., информира Reuters. Спредът между десетгодишните френски облигации и германските бундове се увеличи до 80 базисни точки.

Икономисти от ING отбелязват, че правителството в Париж си е поставило цел да намали съотношението дълг/БВП до 117,6 процента през 2026 г. и до 117,2 процента през 2029 г., спрямо прогнозираните 118,3 и 125,3 процента без допълнителни мерки.

"Европейската политика отново се връща във фокуса на инвеститорите на фона на усилията за ограничаване на държавните заеми във Франция и на европейските инициативи за сигурността на Украйна", коментира Марк Хефеле, главен инвестиционен директор в UBS.

