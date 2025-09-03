5-те най-бързо развиващи се компании, които могат да се превърнат в еднорози

20 от 25 компании в списъка работят с AI

От 250-те компании, попаднали в списъка досега, 140, или 56%, са постигнали статут на еднорог. Списъкът на Forbes със стартиращи компании, които може да достигнат пазарна оценка от милиард долара показва, че повчето от стартъпите се насочват към работота с AI.

20 от 25 компании в списъка работят върху изкуствен интелект, използвайки го във военни, финансови и здравни технологии.

Ето кои са компаниите:

AcuityMD

Основатели: Робърт Коу, Майк Моновукас (изпълнителен директор), Лий Смит

Привлечен капитал: 83 милиона долара

Прогнозирани приходи за 2024 г.: 18 милиона долара

Основни инвеститори: Benchmark, Iconiq, Redpoint

За да произвеждате медицински изделия, са ви необходими пациенти. Базираната в Бостън AcuityMD помага на производителите да намерят правилните лекари въз основа на пациентите, които лекуват, използвайки анонимизирани данни (като хирургична история, насочвания) за 325 милиона души.

След това те използват тези данни, за да разработват маркетингови планове. Сред клиентите им са Synchron, която използва тези данни, за да намери пациенти за предклинични тестове на интерфейс мозък-компютър, и Intellijoint, която използва данни от AcutyMD, за да пусне на пазара нов хирургически инструмент за смяна на тазобедрена и колянна става.

Agentio

Основатели : Артър Леополд (изпълнителен директор), Джонатан Майерс

Привлечен капитал: 16 милиона долара

Прогнозирани приходи за 2024 г.: 2 милиона долара

Основни инвеститори: AlleyCorp, Benchmark, Craft

С толкова много инфлуенсъри в интернет, намирането на правилния човек за рекламна кампания може да отнеме много време. Базираната в Ню Йорк компания Agentio предлага онлайн пазар за създатели на съдържание, където бранд мениджърите могат лесно да намерят инфлуенсърите, които са подходящи за тях.

Това е чудесно и за създателите на съдържание – те просто качват подробности за своите видеоклипове, които скоро ще се появят в YouTube, и могат да продават рекламно пространство на компании като Away, DoorDash, Mint Mobile и Uber.

Apex

Основатели : Макс Бенаси, Иън Синам (изпълнителен директор)

Привлечен капитал : 290 милиона долара

Прогнозирани приходи за 2024 г .: 60 милиона долара

Основни инвеститори: 8VC, Andreessen Horowitz, Point72 Ventures, XYZ Venture Capital

Американските военни и компании като Amazon и SpaceX се конкурират за изстрелване на хиляди малки спътници в ниска околоземна орбита. Базираната в Лос Анджелис компания Apex иска да ускори процеса и да намали разходите, като предложи стандартизиран спътник , който клиентите могат да оборудват със собствени сензори и инструменти.

Компанията вече постигна първите си успехи в сътрудничество с Пентагона, след като през февруари спечели договор за 46 милиона долара за Космическите сили на САЩ, част от въоръжените сили на САЩ.

Assort Health

Основатели : Джефри Лиу (съдиректор), Джон Уанг (съдиректор)

Привлечен капитал: 26 милиона долара

Прогнозирани приходи за 2024 г.: 200 000 долара

Основни инвеститори: Chemistry, First Round, Quiet Capital

Болниците и лекарските кабинети са постоянно претоварени с телефонни обаждания, което кара обаждащите се да чакат досадно дълго. Базираната в Сан Франциско компания Assort Health предлага чатбот, задвижван от изкуствен интелект, който преобразува текст в реч, като търси в календарите на лекарите налични часове и ги съпоставя с вида на необходимия преглед.

Този софтуер е намалил времето за чакане за милиони входящи повиквания към здравни заведения, включително Chesapeake Healthcare и Peninsula Orthopaedic Associates.

Basis

Основатели: Матю Харп (изпълнителен директор), Мичъл Трояновски

Привлечен капитал: 37 милиона долара

Прогнозирани приходи за 2024 г.: 350 000 долара

Основни инвеститори: Khosla Ventures

Технологична компания от Ню Йорк разработва счетоводен софтуер, базиран на изкуствен интелект, който се грижи за административната работа за минути и опростява въвеждането на данни, като например прехвърлянето на информация от фактури.

След като започна да използва софтуера Basis през 2024 г., счетоводната фирма Wiss отчете близо 30% намаление на времето, прекарано в подобни задачи. Друго основно предимство на тази технология са функциите за сигурност, които не съхраняват чувствителни данни, необходими за вход на потребителите.

