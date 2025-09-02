Тийнейджъри превръщат идеи в бизнес още преди матурите

Все повече български ученици се интересуват от печелене на пари

Наближава 15 септември, а с него и началото на новата учебна година. Учениците влизат в класните стаи готови за нови знания. Но наред с уроците по математика, литература и история, все по-често изниква въпросът: как училището подготвя младите за реалния живот?

В днешния епизод на „Бизнес Видео Подкаст“ наш гост е Зорница Миткова, управляващ директор на програмата „Тийноватор“. С нея си говорим за предприемачеството като част от образованието – и за това защо е важно тийнейджърите да имат шанс да опитат какво е да стартираш собствена идея, да се провалиш и пак да опиташ.

Защо е нужен „Тийноватор“?

През 2017 г. двама предприемачи,американският инвеститор Лари Бийл и българският бизнесмен Михаил Баликов, попадат на статистика, според която в България едва 4,4% от хората се занимават с предприемачество.

За сравнение – средното ниво в Европа е 18%. От тази тревожна цифра се ражда идеята да се създаде програма, която да запали искрата у младите. Така се появява Тийноватор – инициатива, която днес обхваща ученици от 40 града в страната.

„Нашата цел никога не е била всички да станат предприемачи“, казва Зорница.

„По-важното е да изградим култура на сътрудничество, креативност и отговорност.“

Как протича програмата?

В рамките на осем месеца ученици от 10. и 11. клас се събират в екипи от 10–15 души и работят заедно с двама ментори от бизнеса. Те преминават през серия от 27 срещи, където се учат на меки умения, работа в екип и основи на предприемачеството.

Два момента са особено вълнуващи:

„Уикенд на идеите“ – хакатон, който събира стотици ученици от цялата страна, за да представят първите си бизнес концепции.

Финалното състезание през май, когато проектите вече са разработени и излизат на сцена пред жури от инвеститори и компании.

Това е моментът, в който младите предприемачи не само защитават своите идеи, но и се сблъскват с реалността – не всяка идея печели, не всяка презентация впечатлява. Но точно тук идва ценният урок.

Какво печелят учениците?

Най-често задаваният въпрос е дали от Тийноватор излизат „истински бизнеси“. Да, има примери – някои идеи са продължили живота си след финала, други дори са стигнали до реализация. Но според Зорница това не е най-важното.

„Целта не е непременно да изградиш компания още в 10 клас. Целта е да научиш как се работи в екип, как да приемеш провала и да се изправиш отново, как да защитаваш идеята си пред публика. Това са уроци, които остават за цял живот.“

Учениците развиват умения за презентация, лидерство и креативно мислене. Научават се да поемат отговорност към групата и да ценят времето на останалите. За много от тях програмата е първи шанс да се срещнат с хора от бизнеса, които им стават ролеви модели.

Какви са идеите на младите?

Снимка: Тийноватор

Сред проектите, които учениците измислят, често се открояват теми, близки до тяхното ежедневие: приложения за учене, платформи за спорт и здраве, храни с добавени протеини, дори технологии за опазване на околната среда.

През 2023 г. големият победител е Smartify – идея за приложение, което с помощта на изкуствен интелект прави училищното съдържание по-достъпно и разбираемо за учениците.

Какво липсва в училище?

Когато говорим за системата на образованието, Зорница е внимателна – целта на Тийноватор не е да критикува училището. Но според нея липсва нещо много важно: работа в екип.

„В класната стая често се набляга на индивидуалното представяне. А в живота рядко се работи сам. Нашата програма насърчава именно груповата работа и споделянето на идеи.“

Урокът за провала

Може би най-ценният урок, който младежите взимат, е как да приемат провала. В програмата има специални сесии за това – какво означава да се провалиш и защо това е стъпка към успеха.

„Понякога един екип печели награда през януари и си мисли, че вече е готов. Но след месеци разбира, че това е било само междинен етап. Ние учим учениците да остават в процеса, да не спират по средата“, казва Зорница.

Послание към младите

В края на разговора я попитах какво би казала на учениците, които вярват, че в България не може да се успее. Отговорът ѝ беше прост:

„Да слушат сърцето си. Да е смел, да опитва неща. 20-те години са за опити и за провали. Те са да опиташ възможно най-много работи, позиции, да се запознаеш с много хора.“

Според нея в България има все повече възможности – важното е да бъдеш смел и да вярваш в идеите си.

Целият разговор вижте във видеото:

