Тийнейджъри превръщат идеи в бизнес още преди матурите

Все повече български ученици се интересуват от печелене на пари
Наближава 15 септември, а с него и началото на новата учебна година. Учениците влизат в класните стаи готови за нови знания. Но наред с уроците по математика, литература и история, все по-често изниква въпросът: как училището подготвя младите за реалния живот?
В днешния епизод на „Бизнес Видео Подкаст“ наш гост е Зорница Миткова, управляващ директор на програмата „Тийноватор“. С нея си говорим за предприемачеството като част от образованието – и за това защо е важно тийнейджърите да имат шанс да опитат какво е да стартираш собствена идея, да се провалиш и пак да опиташ.
Защо е нужен „Тийноватор“?
През 2017 г. двама предприемачи,американският инвеститор Лари Бийл и българският бизнесмен Михаил Баликов, попадат на статистика, според която в България едва 4,4% от хората се занимават с предприемачество.
За сравнение – средното ниво в Европа е 18%. От тази тревожна цифра се ражда идеята да се създаде програма, която да запали искрата у младите. Така се появява Тийноватор – инициатива, която днес обхваща ученици от 40 града в страната.
„Нашата цел никога не е била всички да станат предприемачи“, казва Зорница.
„По-важното е да изградим култура на сътрудничество, креативност и отговорност.“
Как протича програмата?
В рамките на осем месеца ученици от 10. и 11. клас се събират в екипи от 10–15 души и работят заедно с двама ментори от бизнеса. Те преминават през серия от 27 срещи, където се учат на меки умения, работа в екип и основи на предприемачеството.
Два момента са особено вълнуващи:
„Уикенд на идеите“ – хакатон, който събира стотици ученици от цялата страна, за да представят първите си бизнес концепции.
Финалното състезание през май, когато проектите вече са разработени и излизат на сцена пред жури от инвеститори и компании.
Това е моментът, в който младите предприемачи не само защитават своите идеи, но и се сблъскват с реалността – не всяка идея печели, не всяка презентация впечатлява. Но точно тук идва ценният урок.
Какво печелят учениците?
Най-често задаваният въпрос е дали от Тийноватор излизат „истински бизнеси“. Да, има примери – някои идеи са продължили живота си след финала, други дори са стигнали до реализация. Но според Зорница това не е най-важното.
„Целта не е непременно да изградиш компания още в 10 клас. Целта е да научиш как се работи в екип, как да приемеш провала и да се изправиш отново, как да защитаваш идеята си пред публика. Това са уроци, които остават за цял живот.“
Учениците развиват умения за презентация, лидерство и креативно мислене. Научават се да поемат отговорност към групата и да ценят времето на останалите. За много от тях програмата е първи шанс да се срещнат с хора от бизнеса, които им стават ролеви модели.
Какви са идеите на младите?
Сред проектите, които учениците измислят, често се открояват теми, близки до тяхното ежедневие: приложения за учене, платформи за спорт и здраве, храни с добавени протеини, дори технологии за опазване на околната среда.
През 2023 г. големият победител е Smartify – идея за приложение, което с помощта на изкуствен интелект прави училищното съдържание по-достъпно и разбираемо за учениците.
Какво липсва в училище?
Когато говорим за системата на образованието, Зорница е внимателна – целта на Тийноватор не е да критикува училището. Но според нея липсва нещо много важно: работа в екип.
„В класната стая често се набляга на индивидуалното представяне. А в живота рядко се работи сам. Нашата програма насърчава именно груповата работа и споделянето на идеи.“
Урокът за провала
Може би най-ценният урок, който младежите взимат, е как да приемат провала. В програмата има специални сесии за това – какво означава да се провалиш и защо това е стъпка към успеха.
„Понякога един екип печели награда през януари и си мисли, че вече е готов. Но след месеци разбира, че това е било само междинен етап. Ние учим учениците да остават в процеса, да не спират по средата“, казва Зорница.
Послание към младите
В края на разговора я попитах какво би казала на учениците, които вярват, че в България не може да се успее. Отговорът ѝ беше прост:
„Да слушат сърцето си. Да е смел, да опитва неща. 20-те години са за опити и за провали. Те са да опиташ възможно най-много работи, позиции, да се запознаеш с много хора.“
Според нея в България има все повече възможности – важното е да бъдеш смел и да вярваш в идеите си.
Целият разговор вижте във видеото:
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN