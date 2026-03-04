Катар ще удължи визи за пътниците, блокирани в страната

Граждани на 102 държави могат да получат безплатна виза при пристигане в Катар

Министерството на вътрешните работи обяви, че визите за влизане в Катар ще бъдат автоматично удължени с един месец и без допълнително заплащане. Това важи за всички категории визи и удължаването ще се обработва автоматично. Възможни са допълнителни удължавания в бъдеще в съответствие с развитието на ситуацията, предава Еuronews.

Гражданите, чиито визи са изтекли преди 28 февруари, когато започнаха ответните удари на Иран, все още ще трябва да заплатят начислените глоби за просрочен престой. Граждани на 102 държави могат да получат безплатна виза при пристигане в Катар, като продължителността на престоя зависи от националността. За повечето европейски страни, включително и България се позволява престой до 90 дни, докато други получават 30-дневна виза с възможност за удължаване с още 30 дни.

Гражданската авиационна администрация на Катар обяви затваряне на въздушното пространство малко след обяд местно време (10:00 ч. централноевропейско време) на 28 февруари. Националният превозвач Qatar Airways публикува актуализации относно спирането на полетите, като следващата информация ще бъде налична преди 9:00 ч. местно време на 6 март.

Пътници, резервирали полети между 28 февруари и 10 март 2026 г., могат да пренасрочат пътуванията си с до 14 дни или да поискат възстановяване на сумата чрез уебсайта или приложението на авиокомпанията. Само тези, чийто полет е в следващите 48 часа, трябва да се свържат директно с Qatar Airways заради големия брой запитвания.

В Тайланд също се удължават визите за туристи, засегнати от отменени полети до Близкия изток. Около 47 полета до и от летище Суварнабхуми в Банкок и 36 полета до Пукет са били отменени от авиокомпании като Air Arabia, Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, Gulf Air и Kuwait Airlines.

Постоянният секретар на Тайланд в Министерството на туризма и спорта, Натария Тауивонг, съобщи, че блокираните туристи ще могат да удължат визите си, а хотелите са инструктирани да предлагат отстъпки на засегнатите гости.

