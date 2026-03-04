×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1698 BGN
Петрол
79.58 $/барел
Bitcoin
$68,205.3
Последвайте ни
1 USD
1.1698 BGN
Петрол
79.58 $/барел
Bitcoin
$68,205.3
БГ Бизнес Икономист пред „The Wall Street Journal“: България помогна за намаляване на безработните в еврозоната

Икономист пред „The Wall Street Journal“: България помогна за намаляване на безработните в еврозоната

bTV Бизнес екип

Очаква се безработицата в еврозоната да остане сравнително стабилна през тази година

Безработицата в еврозоната достигна ново историческо дъно през януари, което показва устойчивостта на валутния съюз въпреки глобалната несигурност. Намаляването на безработицата в България също допринася за общия спад в показателя за еврозоната, посочва икономист, цитиран от „Уолстрийт джърнъл“.

Според европейската статистическа служба Евростат равнището на безработица в страните от еврозоната е спаднало до 6,1% спрямо 6,2% през декември, предава БГНЕС. 

Снимка: iStock

„Като цяло данните са стабилни и ще подкрепят очаквания завой в Европейската централна банка, тъй като рисковете за инфлацията изглежда се изместват нагоре“, коментира Клаус Вистесен, главен икономист за еврозоната в „Пантеон Макроикономикс“.

По думите му спадът се дължи основно на намаляващата безработица в две от големите икономики на блока – Испания и Италия. Ако се изключи България, която се присъедини към еврозоната в началото на 2026 г., равнището остава на 6,2%. „Спадащата безработица в България вече допринася за намаляване на общото равнище в еврозоната“, добавя Вистесен.

Заради конфликта в Близкия изток: Унгария настоява Русия да не повишава цените на енергията

Очаква се безработицата в еврозоната да остане сравнително стабилна през тази година. Възможна продължителна ескалация на конфликта между САЩ и Израел срещу Иран обаче би могла да се отрази косвено на пазара на труда, тъй като по-високите енергийни цени биха оказали натиск върху бизнеса.

Данните идват след проучването на S&P Global сред мениджърите по покупките в еврозоната, публикувано в края на февруари, което показа, че компаниите остават предпазливи при наемането на нови служители. В Германия, най-голямата икономика в блока, броят на безработните през февруари спадна до малко над 3 милиона, като коригираното равнище на безработица остана 6,3%.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата