Икономист пред „The Wall Street Journal“: България помогна за намаляване на безработните в еврозоната

Очаква се безработицата в еврозоната да остане сравнително стабилна през тази година

Безработицата в еврозоната достигна ново историческо дъно през януари, което показва устойчивостта на валутния съюз въпреки глобалната несигурност. Намаляването на безработицата в България също допринася за общия спад в показателя за еврозоната, посочва икономист, цитиран от „Уолстрийт джърнъл“.

Според европейската статистическа служба Евростат равнището на безработица в страните от еврозоната е спаднало до 6,1% спрямо 6,2% през декември, предава БГНЕС.

Снимка: iStock

„Като цяло данните са стабилни и ще подкрепят очаквания завой в Европейската централна банка, тъй като рисковете за инфлацията изглежда се изместват нагоре“, коментира Клаус Вистесен, главен икономист за еврозоната в „Пантеон Макроикономикс“.

По думите му спадът се дължи основно на намаляващата безработица в две от големите икономики на блока – Испания и Италия. Ако се изключи България, която се присъедини към еврозоната в началото на 2026 г., равнището остава на 6,2%. „Спадащата безработица в България вече допринася за намаляване на общото равнище в еврозоната“, добавя Вистесен.

Очаква се безработицата в еврозоната да остане сравнително стабилна през тази година. Възможна продължителна ескалация на конфликта между САЩ и Израел срещу Иран обаче би могла да се отрази косвено на пазара на труда, тъй като по-високите енергийни цени биха оказали натиск върху бизнеса.

Данните идват след проучването на S&P Global сред мениджърите по покупките в еврозоната, публикувано в края на февруари, което показа, че компаниите остават предпазливи при наемането на нови служители. В Германия, най-голямата икономика в блока, броят на безработните през февруари спадна до малко над 3 милиона, като коригираното равнище на безработица остана 6,3%.

