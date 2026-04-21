Amazon налива още 5 млрд. долара в Anthropic

Новата инвестиция стъпва върху вече вложените 8 млрд. долара в компанията

Amazon обяви, че е инвестирала още 5 млрд. долара в Anthropic, като засилва сътрудничеството си със стартъпа зад изкуствения интелект Claude.

Компанията за електронна търговия и облачни услуги уточни, че новата инвестиция стъпва върху вече вложените 8 млрд. долара в Anthropic.

Amazon посочи още, че може да инвестира допълнително до 20 млрд. долара, ако стартъпът изпълни определени цели за представяне.

От своя страна базираната в Сан Франциско Anthropic съобщи, че се е ангажирала да похарчи над 100 млрд. долара за технологии на Amazon Web Services в следващото десетилетие, за да осигури инфраструктура за развитието на изкуствения интелект.

„Трябва да изградим инфраструктура, която да отговаря на бързо растящото търсене“, заяви главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодеи.

„Сътрудничеството ни с Amazon ще ни позволи да продължим да развиваме изследванията в областта на изкуствения интелект, като същевременно предоставяме Claude на нашите клиенти“, добави той.

В началото на април Anthropic съобщи, че е утроила годишните си приходи на тримесечна база до над 30 млрд. долара, изпреварвайки OpenAI за първи път.

Миналата седмица Амодеи се срещна с представители на американската администрация в Белия дом, където тонът е бил различен от конфликта, избухнал през февруари, когато компанията разгневи министъра на отбраната Пийт Хегсет, настоявайки технологията й да не се използва за масово наблюдение или напълно автономни оръжейни системи.

„Обсъдихме възможности за сътрудничество, както и общи подходи и протоколи за справяне с предизвикателствата, свързани с мащабирането на тази технология“, каза говорител на Белия дом пред АФП.

Тази промяна в риториката контрастира с по-ранен етап, когато президентът Доналд Тръмп нареди на американското правителство „незабавно да прекрати“ използването на технологията на Anthropic, след като компанията отказа да предостави на Пентагона неограничен достъп до своите AI модели Claude.

Anthropic оспорва в съда действията на администрацията на Тръмп, както и решението на Хегсет да включи компанията в списък на фирми, които представляват „риск за веригата на доставки“.

По-рано този месец Anthropic представи най-новия си модел изкуствен интелект Mythos, но се въздържа от публичното му пускане заради потенциалните рискове за киберсигурността.

