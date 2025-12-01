Amazon и Google пускат мултиоблачна услуга за по-бърза свързаност

Новото предложение комбинира Interconnect-multicloud с Cross-Cloud Interconnect

Amazon и Google представиха съвместно разработена „мултиоблачна“ мрежова услуга, за да отговорят на нарастващото търсене на надеждна свързаност във време, когато дори кратки прекъсвания на интернет връзката могат да причинят големи сътресения, предаде Reuters.

Инициативата ще позволи на клиентите да установят частни, високоскоростни връзки между платформите за изчислителни услуги на двете компании за минути, вместо за седмици.

Новата услуга е представена малко повече от месец, след като прекъсване на Amazon Web Services на 20 октомври наруши работата на хиляди уебсайтове по целия свят, като спря и най-популярните приложения в мрежата, включително Snapchat и Reddit. Това прекъсване ще струва на американските компании загуби на стойност между 500 и 650 милиона долара, според компанията за анализи Parametrix.

Новото предложение комбинира Interconnect-multicloud на Amazon Web Services с Cross-Cloud Interconnect на Google Cloud и целта му е да подобри оперативната съвместимост на мрежата, според съобщенията на двата доставчика на облачни услуги.

„Това сътрудничество между Amazon Web Services и Google Cloud е фундаментална промяна в мултиоблачната свързаност“, каза Робърт Кенеди, вицепрезидент за мрежовите услуги в Amazon Web Services.

Роб Енс, вицепрезидент и генерален мениджър за облачните мрежи в Google Cloud заяви, че целта на съвместната мрежа е да улесни клиентите в преместването на данни и приложения "между облаците".

Веригата за изчисления в облак Salesforce е сред първите потребители на новия подход, се посочва в изявление на Google Cloud, цитирано от БТА.

Amazon Web Services предоставя изчислителна мощност, съхранение на данни и други цифрови услуги на компании, правителства и физически лица и е най-големият доставчик на облачни услуги в света, следван от Azure и Google Cloud на Microsoft.

Технологични компании, сред които Alphabet, Microsoft и Amazon, инвестират милиарди за изграждане на инфраструктура, която може да се справи с нарастващия интернет трафик и все по-големите изисквания на изкуствения интелект, тъй като необходимостта от изчислителна мощност за поддръжка на тези услуги се ускорява.

Облачният бизнес на Amazon постигна стабилен растеж през третото тримесечие, генерирайки приходи от 33 милиарда долара, над два пъти повече от 15,16 милиарда долара на Google.

