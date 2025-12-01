България в ТОП 3 страни, където двойка може да оцелее с 1000 евро на месец

Кои са останалите държави

Възможно ли е да живеете или да се пенсионирате в чужбина само с хиляда евро на месец? Нов доклад на списание International Living разкрива най-добрите страни за живеене с месечен бюджет от хиляда евро и България попада в този списък.

Какво пише в доклада?

Редакторите и сътрудниците на списанието са открили 14 дестинации, където двойките могат да живеят комфортно с този скромен бюджет. Това включва не само наем и хранителни стоки, но и транспорт, забавления и случайни удоволствия като посещение на ресторанти, съобщава Forbes Serbia.

„Не казваме, че можете да живеете луксозно с 1200 долара“, каза Дженифър Стивънс , изпълнителен редактор на списание International Living. „Но не е нужно да жертвате комфорта или удоволствието. Списъкът включва пет държави от Европа, четири от Централна и Южна Америка и пет от Азия. Ето кои са те:

Албания

Снимка: Getty Images/iStock

„Можете да живеете в Албания с хиляда евро на месец, но ако искате да подобрите шансовете си, трябва да следвате няколко съвета: живейте като местен жител, хранете се като местен жител и си намерете жилище под наем за дългосрочен период“, казва International Living.

Наемите варират от около 305 евро за апартамент с една спалня до 405 евро за апартамент с две спални. Можете да очаквате да харчите около 17,50 евро на ден за храна, като храненията в местните ресторанти често струват по-малко от 8,70 евро. Средната месечна сметка за комунални услуги е около 56 евро. Общественият транспорт е евтин и надежден, като билетите за междуградски автобуси струват между 4,50 и 13 евро.

България

Проучването посочва страната ни като най-достъпната дестинация в Европа. Вместо столицата София, International Living препоръчва по-малки градове като културната столица на град Пловдив и черноморския курорт Варна.

Хиляда евро са „повече от достатъчни за наем, храна, комунални услуги, транспорт и дори скромни забавления“, според International Living. Апартамент с една спалня във Варна или Пловдив струва около 380 евро, докато комуналните услуги са средно 87 евро, а мобилните телефонни услуги са 15 евро. Храната в ресторантите е достъпна, като вечерята за двама струва около 15 евро, а месечният запас от хранителни стоки е около 187 евро. Общественият транспорт е ефикасен и евтин, а добър начин за опознаване на страната е с влак.

Латвия

Снимка: iStock

International Living твърди, че по-малките латвийски градове като Кулдига (обект на световното наследство на ЮНЕСКО) и Цесис (известен със средновековния си замък) са много по-достъпни от столицата Рига. С внимателно бюджетиране е възможно да се живее комфортно, включително наем, храна, комунални услуги, транспорт и скромни забавления,. Апартамент с една спалня в Кулдига или Цесис струва около 218 евро, хранителните стоки струват около 245 евро на месец, а комуналните услуги са средно 155 евро.

Литва

Литва предлага високо качество на живот на ниска цена, особено в по-малки градове като Шяуляй (историческият северен център) и Паневежис (известен със своята арт сцена). Чужденците са привлечени от чистата, модерна инфраструктура, силните културни традиции, приятната атмосфера, близостта до природата и достъпния европейски начин на живот. Апартамент с една спалня в Шяуляй или Паневежис струва около 435 евро, докато във Вилнюс струва 760 евро. Хранителните стоки за двама души на месец струват около 305 евро, комуналните услуги са средно 125 евро, а услугите за мобилен телефон струват 22 евро.

Румъния

Снимка: iStock

Извън столицата Букурещ, по-малки градове като Крайова и Сибиу предлагат калдъръмени улички, оживени кафенета и достъп до зашеметяващи планински пейзажи на цени, значително по-ниски от тези в Западна Европа. Според International Living, бюджет от 1000 евро за двама може да покрие наем, храна, комунални услуги, транспорт и скромни забавления. Апартамент с една спалня в Крайова или Сибиу струва около 335 евро, докато в Букурещ струва около 480 евро. Хранителните стоки за двама души на месец струват средно 174 евро, комуналните услуги около 175 евро, а основен план за мобилен телефон около 17 евро.

