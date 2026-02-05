Още една компания влезе в клуба на 1 трилион долара

Акциите на кочпанията скачат с 3%

Последният претендент за място сред компаниите с пазарна стойност над един трилион долара не произвежда софтуер или полупроводници - той продава хранителни стоки, пише The Business Insider.

Исторически ръст на пазарната стойност

Акциите на Walmart приключиха търговията във вторник с повишение от 3% до 127,71 долара, изстрелвайки пазарната капитализация на компанията до 1,02 трилиона долара, което е прецедент за всеки традиционен търговец на дребно.

През последните години Уолстрийт проявява силен интерес към книжата на веригата, като цената им е нараснала с повече от 28% спрямо същия период на миналата година, значително изпреварвайки ръста от 16% на индекса S&P 500.

Двигател на оценката са крупните инвестиции на компанията в AI и автоматизация, докато тя продължава да печели нови клиенти както онлайн, така и във физическите си магазини.

Печалби от инфлационния натиск

Години на инфлация и икономическа несигурност също работят в полза на Walmart, защото потребители от всички доходни групи търсят най-ниските цени именно в нейните обекти.

Напред компанията възнамерява да заложи още по-силно на изкуствения интелект и електронната търговия след кадровата ротация през уикенда, която издигна бившия ръководител на американското подразделение Джон Фърнър на чело на целия холдинг, а досегашния шеф на е-търговията Дейвид Гуджина — на мястото на Фърнър.

