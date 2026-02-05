Компания на Джеф Безос ще уволни една трета от служителите, но не е Amazon

Мъри призна, че мерките са тежки и шокиращи, но са необходими за изграждането на компанията

Американският всекидневник „Вашингтон пост“, собственост на основателя на Amazon Джеф Безос, ще уволни една трета от персонала си. Съкращенията засягат всички отдели, не само редакцията, съобщи главният редактор Мат Мъри по време на видеоконферентна връзка с екипа.

В сряда медията стартира широка програма за икономии, която включва закриване на спортната редакция и намаляване броя на чуждестранните кореспонденти. Точният брой на засегнатите служители не беше обявен.

Мъри призна, че мерките са тежки и шокиращи, но са необходими за изграждане на издание, което отново да расте и да бъде устойчиво. Това е удар за „Пост“, влязъл в историята с разкритията по аферата „Уотъргейт“ и който наскоро отрази подробно съкращенията в администрацията на президента Доналд Тръмп.

Служителите ще получават имейл с един от два възможни реда в полето „Относно“, указващи дали позицията им се премахва или не. „Вашингтон пост“ не разкри настоящия брой на персонала или конкретната цифра на уволненията, нито информация за абонатите, за които се предполага, че са около два милиона.

Сред засегнатите са отделът за литература, нюзрумът, отговарящ за столичния район на Вашингтон, както и редакционните функции, които ще бъдат преструктурирани. Подкастът „Post Reports“ също ще бъде спрян.

Тези съкращения контрастират с дългогодишния конкурент „Ню Йорк таймс“, който в последните години разширява екипа си и предлага нови продукти като игри и персонализирани препоръки. През последните седмици много служители на „Вашингтон пост“ се обърнаха към Джеф Безос, а профсъюзът Washington Post Guild призова обществеността да изпрати послание до собственика: „Без служителите на „Вашингтон пост“ няма „Вашингтон пост“.“

