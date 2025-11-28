Акциите на Puma скочиха с 14% - каква е причината?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Германската марка е загубила над три четвърти от пазарната си стойност през последните пет години
Германската спортна марка Puma регистрира ръст на цената на акциите си с над 14% след съобщение, че китайската Anta Sports проучва възможността за придобиване на компанията.
Часове преди отварянето на борсата във Франкфурт, Bloomberg съобщи, че Anta, листвана в Хонконг, работи с консултант за оценка на оферта за Puma. Компанията може да се обедини с частен инвестиционен фонд, ако реши да продължи с предложението.
В доклада на Bloomberg се посочва, че други потенциални кандидати могат да включват китайската спортна група Li Ning, която обсъжда възможности за финансиране с банки, или японски спортни компании като Asics.
В писмено изявление говорител на Li Ning заяви, че компанията „остава ангажирана към своята основна стратегия „Един бранд, множество категории, разнообразни канали“ и ще продължи да се фокусира върху растежа и развитието на марката Li Ning“.
„Към момента компанията не е провеждала съществени преговори или оценки относно транзакцията, спомената в новините“, посочиха от Li Ning.
Интересът за придобиване идва в момент, когато Puma, която през началото на 2025 г. е имала около 20 000 постоянни служители, преживява труден финансов период.
Германската марка е загубила над три четвърти от пазарната си стойност през последните пет години, докато се бори да задържи позиции в конкурентната индустрия за спортни облекла.
Американските мита върху Китай и Виетнам — основни производствени бази за Puma — създават значителна несигурност и намаляват маржовете на печалба. Анализатори също критикуваха брандирането на компанията, която е била бавна в адаптацията към тенденцията за ретро маратонки, като марките Palermo и Speedcat на Puma са изтъкнати, след като Adidas вече е навлязла на пазара със своите Samba и Gazelle.
„В условията на продължаваща волатилност на геополитическата и макроикономическата среда, Puma очаква, че както секторните, така и фирмените предизвикателства ще окажат значително влияние върху резултатите през остатъка от 2025 г.“, се посочва в отчета на Puma за третото тримесечие. „Ключови фактори са слабото брандово движение, промени в каналите за продажба и качество, ефектът от американските мита и високите нива на наличности“.
Главният изпълнителен директор Артър Холд, назначен през пролетта като част от усилията за преструктуриране, продължава с трансформационната програма, надявайки се да върне компанията към растеж до 2027 г.
За постигането на тази цел Puma обяви 900 съкращения през октомври, идващи след 500 съкращения, извършени по-рано през годината. Наред с намаляването на продуктовата гама, Холд се стреми да промени стратегията за търговия на дребно, като увеличи директните продажби на потребители, вместо да се фокусира върху продажбите към магазини за намаления.
В перспектива, основна пречка за придобиване на Puma може да дойде от съпротивата на френското семейство милиардери Пино.
Artémis, холдингова компания, собственост на семейството Пино, притежава около 29% от Puma — придобити от Kering през 2018 г.
По-рано тази година Artémis заяви, че разглежда всички възможности за своя дял в Puma.
