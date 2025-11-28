САЩ вдигат таксите за чужденци до тези национални обекти

Откога влизат в сила новите цени?

Министерството на вътрешните работи на САЩ обяви нови такси за чуждестранни посетители на популярни национални паркове като Йелоустоун и Гранд Каньон. Целта на мярката е финансиране на поддръжката на парковете, но туристическите компании изразяват опасения, че високите такси могат да отблъснат международните пътешественици. Таксата от 100 долара на човек за чужденци и увеличението на годишния пропуск до 250 долара на превозно средство целят да осигурят допълнителни средства за парковете, които изпитват финансови затруднения, предава Еuronews.

Новата политика, обявена от министъра Дъг Бъргъм, влиза в сила от 1 януари. Американските граждани ще продължат да плащат 80 долара за годишен пропуск, докато чуждестранните туристи ще заплащат значително повече. По този начин САЩ се присъединяват към други страни, които таксуват чуждестранните посетители повече за достъп до популярни туристически обекти.

Представители на туристическата индустрия предупреждават, че увеличените такси могат да се отразят негативно на бизнеса. Пример е мотел „Whistling Swan“ близо до Национален парк „Глейшър“, където около 15% от клиентите са чуждестранни туристи. Собствениците смятат, че високите такси ще обезкуражат посещенията и ще навредят на местните фирми, обслужващи международните пътешественици.

Таксата ще се прилага и в други известни паркове, включително Акадия, Брайс Каньон, Евърглейдс, Гранд Тетон, Роки Маунтин, Секвоя, Кингс Каньон, Йосемити и Зайон. Служители на Министерството на вътрешните работи описват новата структура като „ценообразуване, ориентирано към Америка“, с което чуждестранните посетители да допринесат за поддръжката на парковете. Според експерти, таксата за Йелоустоун може да донесе около 55 милиона долара годишно за ремонти и поддръжка.

Въпреки това, коалиция от настоящи и бивши служители на парковата служба и природозащитни организации критикува мярката, като посочва, че вече съкратеният персонал ще бъде допълнително натоварен. Според тях таксата може да направи парковете по-малко достъпни и да постави приоритет върху богатите туристи, вместо да осигури устойчиво финансиране за обществени територии.

Републикански законодатели в Конгреса вече са внесли законопроект за кодифициране на новата такса за чуждестранни посетители. Според тях мярката е справедлива и поставя американските граждани на първо място, като същевременно изисква чуждестранните посетители да заплатят своят дял за ползването на националните паркове.

