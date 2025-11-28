BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.6881 BGN
Петрол
62.17 $/барел
Bitcoin
$92,156.8
Последвайте ни
1 USD
1.6881 BGN
Петрол
62.17 $/барел
Bitcoin
$92,156.8
БГ Бизнес Курсът на долара за 28 ноември 2025 г.

Курсът на долара за 28 ноември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1.6881  лева. 

Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1586 долара за едно евро.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата