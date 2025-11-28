Курсът на долара за 28 ноември 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Къде са най-високите доходи и инвестиции в страната?
София е единствената област с показатели над средните за страната
Към днешна дата доларът се продава за 1.6881 лева.
Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1586 долара за едно евро.
София е единствената област с показатели над средните за страната
Вижте целият списък тук
Транспортът е най-големия потребител на крайна енергия в ЕС