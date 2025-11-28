Над 110 млн. лв. ще отидат за Черен петък. Колко ще похарчите вие? (АНКЕТА)

Българите използват AI като „оръжие“ за най-ниски цени

Черният петък вече не е денят на хаотични тълпи и импулсивно пазаруване. За голяма част от българските потребители той се превръща в добре планирана операция – нещо като „мисия оферти“, подготвяна седмици преди последния петък на ноември.

Днес Black Friday е разтеглен в цял ноемврийски сезон. Потребителите следят кампаниите предварително, сравняват цени, използват инструменти с изкуствен интелект и организират списъците си така, както преди организираха празничните трапези, това показват данни на Shopfully. През тази година българските потребители се очаква да похарчат над 110 млн. лв. за "Черния петък" – сума с 10% по-голяма от миналата година, сочат данни на Асоциацията за защита на потребителите (АЗП), цитирано от БТА

AI е новият личен консултант при пазаруване

Според данни на Shopfully, 50% от българските потребители използват AI инструменти, за да открият най-добрите предложения още преди официалния старт на разпродажбите. В отговор на това поведение търговците все по-често внедряват персонализирани кампании, динамични оферти и дигитални платформи, които да пресрещнат клиента в точния момент – директно на телефона му.

Тенденцията е сходна и в други европейски държави този ден се превръща в ключов момент за покупка на скъпо оборудване – електроника, техника за дома, големи уреди. Планирането започва още от 1 ноември.

Българинът купува умно и гледа цената

У нас цената продължава да е решаващият фактор. Над 60% от потребителите поставят цената като критерий №1 при избора на марка. Повече от половината следят промоции целогодишно, като през ноември това поведение е още по-изразено.

