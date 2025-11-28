BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.6881 BGN
Петрол
62.17 $/барел
Bitcoin
$92,156.8
Последвайте ни
1 USD
1.6881 BGN
Петрол
62.17 $/барел
Bitcoin
$92,156.8
БГ Бизнес Над 110 млн. лв. ще отидат за Черен петък. Колко ще похарчите вие? (АНКЕТА)

Над 110 млн. лв. ще отидат за Черен петък. Колко ще похарчите вие? (АНКЕТА)

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Българите използват AI като „оръжие“ за най-ниски цени

Черният петък вече не е денят на хаотични тълпи и импулсивно пазаруване. За голяма част от българските потребители той се превръща в добре планирана операция – нещо като „мисия оферти“, подготвяна седмици преди последния петък на ноември.

Днес Black Friday е разтеглен в цял ноемврийски сезон. Потребителите следят кампаниите предварително, сравняват цени, използват инструменти с изкуствен интелект и организират списъците си така, както преди организираха празничните трапези, това показват данни на Shopfully. През тази година българските потребители се очаква да похарчат над 110 млн. лв. за "Черния петък" – сума с 10% по-голяма от миналата година, сочат данни на Асоциацията за защита на потребителите (АЗП), цитирано от БТА

AI е новият личен консултант при пазаруване

Снимка: iStock

Според данни на Shopfully, 50% от българските потребители използват AI инструменти, за да открият най-добрите предложения още преди официалния старт на разпродажбите. В отговор на това поведение търговците все по-често внедряват персонализирани кампании, динамични оферти и дигитални платформи, които да пресрещнат клиента в точния момент – директно на телефона му.

Тенденцията е сходна и в други европейски държави този ден се превръща в ключов момент за покупка на скъпо оборудване – електроника, техника за дома, големи уреди. Планирането започва още от 1 ноември.

На Черен петък губите до 2000 лв. при тази УЛОВКА

Българинът купува умно и гледа цената

Снимка: iStock

У нас цената продължава да е решаващият фактор. Над 60% от потребителите поставят цената като критерий №1 при избора на марка. Повече от половината следят промоции целогодишно, като през ноември това поведение е още по-изразено.

А вие колко планирате да похарчите за покупки на Черен петък? 

Черен петък

 

 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата