Акциите на големите банки се сринаха, след като Тръмп каза това

Какви са потенциалните последици?

Редица банкови и финансови акции отчетоха сериозен спад, след като през уикенда президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи ограничаване на лихвените проценти по кредитните карти, съобщава Investopedia.

В публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че американските потребители са „ограбени“ от лихвени проценти между 20% и 30%. Той обяви, че от 20 януари ще настоява за въвеждане на едногодишен таван от 10% върху тези лихви. Все още обаче не е ясно по какъв начин подобна мярка би могла да бъде приложена на практика.

Силен натиск върху банковите акции

Пазарите реагираха незабавно на изявленията на президента. Акциите на Capital One Financial се понижиха с над 6% в понеделник. American Express загуби около 4%, а Citigroup – близо 3%. Книжата на JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo се понижиха с приблизително 1%.

Още по-значителен спад беше отчетен при Synchrony Financial, чиито акции поевтиняха с над 8%. Компаниите за разплащания Visa и Mastercard също бяха засегнати, като загубиха около 2% от пазарната си стойност.

Потенциални последици за банки и потребители

Ограничаването на лихвените проценти по кредитните карти би могло да окаже негативно влияние върху печалбите на компаниите, които издават карти. В същото време подобна мярка би намалила разходите по заемите за част от потребителите, особено за тези с по-високи задължения.

Ръководствата на няколко от засегнатите финансови институции ще имат възможност да коментират идеята още тази седмица, когато започва сезонът на тримесечните отчети на големите банки. Първа резултатите си ще представи JPMorgan Chase във вторник.

Натиск върху Федералния резерв

Финансовият сектор е под допълнителен натиск и заради опасенията около отношенията между администрацията на Тръмп и Федералния резерв. Централната банка определя целевия лихвен процент по федералните фондове, който влияе върху лихвите по широк кръг потребителски кредити.

Късно в неделя председателят на Федералния резерв Джером Пауъл съобщи, че институцията е получила призовки във връзка с разследване на негови показания пред Конгреса от миналата година, свързани с обновяването на сградата на Фед. Пауъл определи разследването като политически мотивирано и заяви, че то идва на фона на недоволството на президента от факта, че централната банка не е понижила лихвите толкова бързо, колкото той е настоявал.

