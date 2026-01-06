Тръмп спира финансирането на над 10 млрд. долара за пет щата поради опасения от измами

Решението засяга ключови социални и детски програми

Администрацията на президента Доналд Тръмп предприе мащабна мярка за замразяване на повече от 10 млрд. долара федерално финансиране, насочено към няколко щата, управлявани от Демократическата партия. Решението засяга ключови социални и детски програми и е част от по-широката стратегия на Белия дом за затягане на контрола върху имиграцията и използването на публични средства.

Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ (HHS) обяви, че временно спира финансирането на програми в Калифорния, Колорадо, Илинойс, Минесота и Ню Йорк. Повод за мярката са нарасналите публични опасения, че помощи, финансирани от данъкоплатците, са били неправомерно разпределяни към лица без американско гражданство.

Кои програми са засегнати

Най-големият дял от замразените средства засяга програмата Temporary Assistance for Needy Families (TANF), от която са блокирани поне 7,35 млрд. долара. Допълнително около 2,4 млрд. долара от Child Care Development Fund няма да достигнат до щатите, заедно с още 869 млн. долара по Social Services Block Grant, съобщава Unilad.

Според публикации в американски медии, писма с официално уведомление до засегнатите щатски администрации е трябвало да бъдат изпратени в началото на януари, като в тях се посочват съмнения за измамно пренасочване на средства към неамерикански граждани.

Президентът Тръмп остро разкритикува управлението на няколко демократически губернатори, включително този на Минесота Тим Уолц, обвинявайки ги в сериозни злоупотреби с публични средства. В публикации в социалната мрежа Truth Social той заяви, че „никой не е над закона“ и разшири критиките си към губернаторите на Калифорния, Илинойс и Ню Йорк.

От своя страна губернаторът на Минесота призна за съществуването на проблеми с измами, но разкритикува федералния отговор, определяйки го като политически мотивиран. По думите му подобни действия подкопават общественото доверие и затрудняват реалната борба с измамите.

История на проверки и разследвания

Съмненията около неправомерно използване на социални фондове не са нови. Преди повече от шест години Службата на инспектора към HHS установи, че Ню Йорк е неправомерно отчел над 24,7 млн. долара за детски субсидии.

Минесота също е под засилено федерално наблюдение. Предишни разследвания поставиха въпроса дали публични средства не са били използвани за подпомагане на нелегална и масова миграция. Това доведе до проверки от Министерството на финансите и Комисията по надзор към Камарата на представителите.

Особено внимание привлече случаят с организацията Feeding Our Future, свързвана със сомалската общност в щата. Федерални прокурори успяха да възстановят около 250 млн. долара, за които се твърди, че са били източени и използвани за покупка на луксозни автомобили и недвижими имоти.

По данни на Pew Research Center броят на нелегалните имигранти в Минесота е нараснал от около 90 000 през 2019 г. до приблизително 130 000 през 2023 г., или около 2% от населението на щата. Сомалската диаспора в региона наброява малко над 100 000 души.

Възможни последици

Замразяването на средствата поставя под риск редица социални услуги и детски грижи, като същевременно задълбочава политическото противопоставяне между федералната власт и демократическите щати. За бизнеса и местните икономики това може да означава допълнителна несигурност, особено в сектори, зависими от публично финансиране и социална стабилност.

