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Свят Airbus тества новия си самолет, способен да лети до 22 часа без кацане

Airbus тества новия си самолет, способен да лети до 22 часа без кацане

Свят

bTV Бизнес екип

Най-дългият търговски полет в света, който се изпълнява в момента, е между Сингапур и Ню Йорк и продължава над 18 часа

"Еърбъс“ (Airbus) съобщи, че широкофюзелажният самолет A350-1000ULR, способен да лети до 22 часа без кацане, успешно е завършил първия си изпитателен полет днес.Той е един от 12-те, поръчани от австралийската авиокомпания Qantas, за да ѝ позволи да извършва полети без кацане между Сидни и Лондон.

"Еърбъс“ съобщи, че сега планира да достави първия A350-1000ULR на Qantas през април 2027 г. Авиокомпанията първоначално се надяваше да започне услугата Сидни-Лондон без кацане през 2025 г., припомни БНР.

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Тестовият полет от базата на "Еърбъс“ в южния френски град Тулуза днес беше началото на двумесечен период на тестове за сертифициране на модификациите, направени на съществуващите три версии на A350, включително за допълнителния резервоар за гориво, който позволява на самолета да измине около 18 500 километра.

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Най-дългият търговски полет, който се извършва в момента, е от Сингапур до Ню Йорк, който покрива над 15 000 километра за над 18 часа.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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