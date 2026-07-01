9 от 10-те най-силни паспорта в света са европейски - ето кои са те

При изготвянето на класацията са взети предвид фактори като данъчната среда, иновациите, икономика и други

Петото издание на Глобалния паспортен индекс (Global Passport Index – GPI) вече е публикувано, като Европа отново е безспорният лидер в класацията. Девет от десетте най-силни паспорта в света са европейски, а единствената държава извън континента в Топ 10 е Сингапур, който заема десетото място, сочат данните на Global Citizen Solutions, цитира Еuronews.

За разлика от индекса Henley Passport, който оценява единствено броя на държавите с безвизов достъп, GPI разглежда и инвестиционната привлекателност, както и качеството на живот. При изготвянето на класацията са взети предвид фактори като данъчната среда, иновациите, икономическата конкурентоспособност, здравеопазването, сигурността, климатът и социалната инфраструктура.

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Главният изпълнителен директор на Global Citizen Solutions Патриша Касабури посочва, че доминацията на Европа се дължи не на едно конкретно предимство, а на баланса между различните показатели. По думите ѝ деветте най-силни паспорта през 2026 г. са европейски, начело с Швеция, Швейцария и Финландия. Тя отбелязва, че макар Сингапур да превъзхожда всички по свобода на пътуване, а някои държави от Персийския залив и Азия да се конкурират успешно по отношение на инвестициите, Европа съчетава почти максимален глобален достъп с най-високо качество на живот.

Начело в класацията е Швеция, която е 11-а по индекс на мобилност, девета по инвестиционна привлекателност и втора по качество на живот. Следват Швейцария, Финландия и Германия, а петото място се поделя от Нидерландия и Дания. В челната десетка попадат още Ирландия, Обединеното кралство, Норвегия и Сингапур.

По отношение на Обединеното кралство от Global Citizen Solutions отбелязват, че Брекзит продължава да оказва влияние върху свободата на пътуване. Според Касабури британският паспорт остава сред десетте най-силни в света благодарение на високото качество на живот, но класирането му по мобилност е значително по-ниско – около 30-о място. Тя подчертава, че индексът измерва безвизовото пътуване, но не отчита загубата на автоматичното право британските граждани да живеят, работят и се установяват в останалите 27 държави от Европейския съюз.

Докладът отбелязва още, че Съединените щати са регистрирали най-сериозния спад сред страните от Г-7 през последните пет години. След първото място през 2021 г. с рекордно висок резултат, страната се срина до 14-а позиция през 2025 г., а през тази година се изкачва до 12-о място. Според авторите на индекса причината е възстановяването на визовите изисквания от редица държави, сред които и Бразилия. Топ 10 на Глобалния паспортен индекс за 2026 г. включва: