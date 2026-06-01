1 USD
1.1644 BGN
Петрол
85.35 $/барел
Bitcoin
$73,493.1
До края на годината всеки европеец трябва да притежава специфичен паспорт, какво представлява?

До края на годината всеки европеец трябва да притежава специфичен паспорт, какво представлява?

bTV Бизнес екип

Какви ползи ще имат гражданите?

До края на 2026 г. държавите членки на Европейския съюз трябва да осигурят портфейли за цифрова самоличност за всеки гражданин, пребиваващо лице и предприятие. Но какво всъщност означава този цифров портфейл?

Европейският портфейл за цифрова самоличност (електронна самоличност) ще даде възможност на потребителите за достъп до публични и частни услуги онлайн и офлайн, за съхраняване и споделяне на цифрови документи и за създаване на обвързващи подписи. Това става ясно от официалния сайт на Европейската комисия.

Какви ползи имат гражданите?

Ползите от европейския портфейл за цифрова самоличност са многобройни, например:

  • по-лесен достъп на гражданите до обществени и частни услуги
  • личните данни са защитени, тъй като потребителите споделят само необходимото
  • подобрена киберсигурност благодарение на строги стандарти за сигурност
  • публичната администрация и предприятията ще могат по-ефективно да предотвратяват измами
  • по-малко администриране и по-ниски разходи за автентификация на клиента за предприятията
  • всеки може да използва цифрови услуги благодарение на сигурен електронен достъп

Такъв тип портфейл е необходим, защото услугите от публичния и частния сектор все повече се предлагат онлайн и необходимостта от сигурност става все по-необходима.

Гражданите трябва да могат да носят със себе си своята цифрова самоличност в целия ЕС, като се придвижват безпроблемно през границите, без да губят контрол върху своите данни, като неприкосновеността на личния живот и сигурността са в основата на проекта.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

