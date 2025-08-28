Къде в Европа международните студенти намират баланс между работа и учене?

Колко часа могат да работят студентите и какви доходи да очакват?

Европейският континент продължава да привлича млади хора от цял свят. По данни на Евростат през 2023 г. в 27-те държави членки са се обучавали около 1,76 милиона чуждестранни студенти – 8,4 % от всички студенти.

Къде не е необходимо разрешително за работа?

Снимка: iStock

Според анализа на платформата StudiesIn, цитиран от Euronews, в 14 от 30 изследвани държави чуждестранните студенти могат да започнат работа без допълнителна административна процедура:

Великобритания, Франция, Ирландия, Швеция, Финландия, Португалия, България, Румъния, Унгария, Полша, Словакия, Естония, Латвия и Литва.

В Австрия, Белгия, Дания, Гърция и Италия разрешително е необходимо само за студенти извън ЕС/ЕИП, а в Чехия и Хърватия то се изисква в отделни случаи. Осем държави изискват разрешително за всички международни студенти – Испания, Нидерландия, Словения, Норвегия, Малта, Люксембург, Исландия и Кипър.

В повечето европейски страни чуждестранните студенти имат право на до 20 работни часа седмично. Изключение правят Люксембург (15 часа) и Нидерландия (16 часа). През летните или семестриалните ваканции много държави позволяват пълен работен ден.

По отношение на възнагражденията разликите също са значителни. Средните почасови ставки варират от 3,32 евро в България до 18 евро в Люксембург и 17–19 евро в Исландия. Половината от разгледаните държави предлагат под 8 евро на час.

Най-ниски ставки: България (3,32 евро), Унгария (4,19 евро), Естония (4,30 евро), Латвия (4,47 евро) и Словакия (4,69 евро).

Най-високи ставки след лидерите: Норвегия (16,86 евро), Дания (14,74 евро), Нидерландия (14,40 евро) и Обединеното кралство (14,09 евро).

При максимално позволените часове студентите във Великобритания могат да достигнат месечен доход от 977 £ (1 127 евро). В Германия и Испания сумата е близо 1 111 евро, а във Франция – около 900 евро. В Италия доходите варират между 600 и 750 евро.

Какъв е делът на чуждестранните студенти?

Средният дял на международните студенти в ЕС е 8,4 %, но държавните разлики са големи. Люксембург води убедително с 52,3 %, следван от Малта (29,6 %) и Кипър (22,3 %). В дъното на класацията са Гърция (3,0 %), Хърватия (3,7 %) и Испания (4,3 %).

По абсолютен брой Обединеното кралство е лидер с 732 285 чуждестранни студенти през академичната 2023/24 г., което представлява 23 % от общия брой студенти. В рамките на ЕС най-много чуждестранни студенти има в Германия – над 420 000, следвана от Франция (276 000), Италия (106 000) и Испания (102 000).

