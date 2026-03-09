×

Свят Голяма авиокомпания въведе ново важно правило

Голяма авиокомпания въведе ново важно правило

Свят

bTV Бизнес екип

Ако не се спазва, пасажерът може да бъде свален от самолета

Слушането на музика или гледането на филм без слушалки вече може да доведе до отстраняване от полет на United Airlines и потенциално до трайна забрана за ползване на компанията, според актуализираните насоки за пътниците на авиокомпанията.

Правилата на авиокомпанията за „Договор за превоз“ са актуализирани в края на февруари, за да включат пътници, „които не използват слушалки, докато слушат аудио или видео съдържание“, в списъка с причини, поради които United може да откаже услуга. Нарушението попада под правило, което позволява на авиокомпанията да отстрани пътник, ако това „може да е необходимо за безопасността“ на лицето или на други лица, пише The Hill.

В документа се посочва, че нарушенията по този раздел, който включва също нарушаване на обществения ред, неподходящо облекло и други поведения, могат да доведат до временни или постоянни забрани от авиокомпанията. „Винаги сме насърчавали клиентите да използват слушалки, когато слушат аудио съдържание и нашите правила за Wi-Fi вече напомнят на клиентите да използват слушалки“, каза United в изявление пред NBC News. „С разширяването на Starlink изглеждаше подходящ момент да направим това още по-ясно, като го добавим към договора за превоз.“

Авиокомпанията обяви миналия месец, че е инсталирала сателитна интернет услуга Starlink на повече от 300 самолета в регионалния си флот, за да осигури безплатен Wi-Fi по време на полет, и очаква да я има на борда на още 500 самолета до края на годината.

Пътниците на United, които забравят слушалките си по време на пътуване, могат да поискат безплатен чифт по време на полета си. Много екрани на облегалките на седалките също са оборудвани с Bluetooth, така че пътниците могат да използват безжични слушалки.

