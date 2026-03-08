Той е най-богатият крал в света: 17 000 къщи, 38 частни самолета, 300 коли и 52 позлатени кораба

Кой контролира богатството на монарха?

Най-богатият монарх в света, с нетно състояние между 30 и 70 милиарда долара, контролира над 17 000 договора за наем на недвижими имоти само в Банкок и 40 000 в цялата страна. Той притежава 38 частни самолета, 300 автомобила и 52 позлатени лодки. Той е крал Маха Ваджиралонгкорн на Тайланд (Рама X)е общоприето смятан за най-богатия крал в света. Богатството му се управлява от Кралското бюро за имоти.

Богатството на крал Маха Ваджиралонгкорн

Снимка: bg.wikipedia.org

Кралят контролира приблизително 6 560 хектара земя в Тайланд, като 17 000 имота са в Банкок, включително офис сгради, хотели и курорти, които генерират значителни приходи от наем, съобщава Mirror. Има пряк контрол върху Бюрото за имоти на Кралската империя, което управлява огромното му портфолио от земя, недвижими имоти и инвестиции.

Притежава значителен дял в Siam Commercial Bank (близо 23%) и Siam Cement Group (33%), които са сред най-големите финансови и промишлени компании в Тайланд.

Снимка: bg.wikipedia.org

Неговите активи включват флотилия от 38 частни самолета и хеликоптера, повече от 300 луксозни автомобила и 52 позлатени лодки, използвани за церемонии. Той притежава огромна колекция от бижута, включително 545,67-каратовия златен юбилеен диамант.

Докато някои доклади посочват саудитското кралско семейство като най-богатото, множество източници потвърждават, че крал Маха Ваджиралонгкорн е най-богатият индивидуален монарх.

