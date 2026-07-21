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БГ Бизнес Още 286 фирми у нас ще получат подкрепа за въвеждане на изкуствен интелект и облачни технологии

Още 286 фирми у нас ще получат подкрепа за въвеждане на изкуствен интелект и облачни технологии

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Финансирането е по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация осигурява финансиране за още 286 малки и средни компании по процедурата за въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП).

За целта към бюджета ѝ ще бъдат добавени допълнителни малко над 71 млн. евро. С това общият финансов ресурс по мярката ще достигне над 125 млн. евро, а подкрепените дружества - 512.

Фирмите ще могат да внедрят технологии като изкуствен интелект, облачни решения, индустриален интернет на нещата (IIoT), киберфизични системи, дигитални близнаци, анализ на големи масиви от данни (Big Data), виртуална и добавена реалност, 3D принтиране и други решения от Индустрия 4.0. Средствата ще бъдат използвани за закупуване на нови машини и оборудване със сензори за събиране и анализ на данни в реално време, внедряване на интелигентни производствени системи, автоматизация на процесите и повишаване качеството на продукцията.

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Процедурата предизвика сериозен интерес, като по нея кандидатстваха общо 742 предприятия, съобщи БГНЕС. С увеличението на бюджета ще се даде възможност на повече компании да реализират инвестициите си в дигитална трансформация и да повишат своята конкурентоспособност, съобщиха от министерството.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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