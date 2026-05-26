Забогатяваме на кредит: Българските домакинства трупат богатство основно чрез имоти и кредити

90% от ръста на богатството на българите идва от имотите

Богатството на българските домакинства продължава да расте, но остава силно зависимо от пазара на имоти и банковото кредитиране. Това показва второто издание на „Индекс Богатство на българите“, представено на пресконференция в БТА от икономиста Стоян Панчев и основателя на Tavex Макс Баклаян.

Индексът показва развитието на активите на българските домакинства, техните инвестиции и спестявания. Анализът разглежда както брутното богатство - общата стойност на активите, така и нетното богатство, което отчита и задълженията, основно жилищните кредити.

Данните показват, че към края на 2025 г. брутното богатство на домакинствата нараства с 14.6% и достига 478% от брутния вътрешен продукт на България. Основната част от това богатство остава концентрирана в недвижими имоти — около 75% от общото богатство на българите е под формата на жилища.

Според анализа именно имотният пазар е основният двигател на ръста. През 2025 г. около 90% от увеличението на нетното богатство идва от повишената стойност на жилищата. В същото време жилищните кредити продължават да растат с високи темпове с 28.2% през 2025 г., след ръст от 26.3% през 2024 г. и 23.2% през 2023 г.

„Индексът показва не само номиналното нарастване на богатството, но и реалната промяна след отчитане на инфлацията. През 2025 г. около 40% от ръста на индекса се дължи именно на инфлацията“, коментира Стоян Панчев.

По думите на Макс Баклаян моделът на натрупване на богатство чрез имоти има и негативна страна.

„Имотите предпазиха голяма част от българите през последните 11 години, но този модел има и цена. Хората със собствено жилище участваха в ръста на богатството, докато младите домакинства и хората без имот срещат все по-труден достъп до собствен дом“, заяви той.

Докладът отчита и ниска инвестиционна активност. Финансовите активи на домакинствата възлизат на около 98 млрд. евро, като най-голям дял имат депозитите и парите в брой, приблизително 56 млрд. евро или около 41% от всички финансови активи. Инвестициите остават едва около 5%, въпреки известен ръст при акциите, търгувани на фондовата борса.

„Българинът държи приблизително 80% от БВП на страната в банкови депозити и кеш. При текущите трендове на инфлацията това създава реален риск за спестяванията, защото номиналното натрупване не винаги означава запазване на покупателната способност“, посочви Баклаян.

Сред акцентите в доклада е и подготовката за присъединяване към еврозоната. През 2025 г. банкнотите и монетите в обращение при домакинствата намаляват с 890 млн. лева, или 43%, тъй като част от хората прехвърлят спестяванията си в банките, за да се възползват от автоматичното и безплатно превалутиране.

Основният извод от второто издание на индекса е, че богатството на българските домакинства продължава да расте, но остава концентрирано основно в имоти и банкови спестявания. Според авторите това прави финансовата грамотност, диверсификацията и защитата на спестяванията все по-важни теми за домакинствата в България.